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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Murat saopštava pašama da ide u pohod na proleće, ali istina je drugačija Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 96. epizode

Sultan Murat donosi odluku da na proleće krene u vojni pohod protiv princa Ištvana, uprkos upozorenjima da bi neprijatelji mogli da ga namame u zamku. Dok se priprema za rat, Kosem pokušava da odgovori sina od rizičnog poduhvata, ali Murat ne želi da preispituje svoju odluku. Majka sultanija upozorava ga i na opasnost koja bi mogla da ugrozi presto dok je on odsutan, posebno zbog princa Bajazita i njegove majke Gulbahar.

U međuvremenu, Gulbahar okuplja devojke u haremu koje je godinama spremala da joj pomognu da ostvari svoje ambicije. Sinan-paša obećava da će ostati uz Bajazita, dok Gulbahar priprema sledeći korak u borbi za budućnost svog sina. Istovremeno, mladi Mehmed, sin Kumru-age, saznaje bolnu istinu o sudbini svog oca, a oni koji žele da se osvete Kosem koriste njegovu tugu kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Gulbahar želi da sina dovede na presto Foto: Promo

Murat se suočava i sa posledicama sukoba sa princezom Farijom, čija je sudbina i dalje neizvesna. Iako pokušava da ostane hladan i odlučan, njegova osećanja ne mogu se potpuno odvojiti od vladarskih dužnosti. Kosem, zabrinuta zbog sinovljeve odluke da napusti prestonicu, naslućuje da bi njegov odlazak mogao da otvori vrata novim spletkama i borbi za vlast. U međuvremenu, Kasim pravi pogrešan korak, koji bi ga mogao koštati života.

Dok se dvor priprema za Muratov navodni odlazak u lov, sultan tajno kreće u vojni pohod. Kosem ubrzo saznaje da je napustio palatu i pokušava da otkrije kuda se uputio. U isto vreme, Kemankeš dobija zadatak da ostane uz sultanovu porodicu, a vest o odluci donetoj u vezi sa sudbinom princeze Farije nagoveštava da bi se situacija na dvoru uskoro mogla dodatno zakomplikovati.

Murat i dalje ignoriše Ajše Foto: Promo

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