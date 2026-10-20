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da li ste znali

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Prilikom kupovine mesa većina ljudi najpre proverava cenu, rok trajanja i izgled proizvoda, dok ambalaži retko pridaje posebnu pažnju. Ipak, ako pažljivije pogledate police u supermarketima, primetićete da se sveže meso često prodaje u plastičnim tacnama različitih boja. Neki komadi nalaze se na crnoj podlozi, drugi su upakovani u žute, bele ili crvene posude, a iza takvog izbora često stoji određena prodajna strategija.

Foto: Kelly Johnson / Alamy / Profimedia

Iako na prvi pogled može delovati da boja tacne otkriva nešto o poreklu, svežini ili kvalitetu mesa, stvari nisu toliko jednostavne. Ne postoji jedinstven sistem koji propisuje da određena boja mora da označava posebnu kategoriju proizvoda. O tome najčešće odlučuju sami trgovinski lanci i proizvođači, koji ambalažu prilagođavaju načinu predstavljanja robe i navikama potrošača.

Zašto se skuplji komadi mesa često prodaju u crnim tacnama?

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Crna ambalaža posebno je zastupljena kod proizvoda koje trgovci žele da predstave kao ekskluzivnije ili kvalitetnije. Tamna podloga naglašava prirodnu crvenu boju mesa, stvara izražen kontrast i omogućava da sam proizvod više dođe do izražaja. Zbog toga se ovakve tacne često koriste za odabrane komade junetine, bifteke i druge proizvode iz skupljeg dela ponude.

Međutim, meso upakovano u crnu tacnu nije nužno bolje od onog koje se nalazi u beloj ili žutoj ambalaži. Boja posude može da stvori utisak luksuza, ali ne predstavlja garanciju da je proizvod svežiji, ukusniji ili pažljivije odabran. U pitanju je prvenstveno vizuelni efekat kojim trgovci pokušavaju da određenu robu učine privlačnijom kupcima.

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Istraživanja potrošačkih navika pokazala su da izgled pakovanja može da utiče na način na koji ljudi procenjuju proizvod. Upravo zato odabir boje nije uvek slučajan, već može biti deo osmišljene marketinške strategije.

Šta predstavljaju žute tacne?

Žuta ambalaža u pojedinim supermarketima koristi se za proizvode iz svakodnevne ponude, a ponekad se povezuje i sa povoljnijim cenama ili promotivnim akcijama. U drugim prodavnicama ista boja može da označava određenu vrstu mesa, bez ikakve veze sa njegovom cenom ili kvalitetom.

Foto: Richard Levine / Alamy / Profimedia

To znači da žuta tacna u jednom trgovinskom lancu može imati potpuno drugačiju namenu nego u drugom. Kupci zbog toga ne bi trebalo da pretpostave da se u takvom pakovanju nalazi manje kvalitetno meso, niti da je ono obavezno jeftinije.

Da li crvene i bele tacne imaju posebno značenje?

Bela i crvena ambalaža često se koristi za proizvode iz redovne ponude mesnih odeljenja. U njima se mogu pronaći različite vrste svežeg mesa, od svinjetine i junetine do piletine, u zavisnosti od načina pakovanja koji je odabrao proizvođač ili prodavac.

Crvene tacne mogu vizuelno da se uklope sa bojom mesa, dok bela podloga stvara neutralniji izgled proizvoda. Pojedini trgovci koriste različite boje kako bi kupcima olakšali razlikovanje kategorija, ali takva podela nije obavezna niti univerzalna.

Foto: Richard Levine / Alamy / Profimedia

Kako navodi portal "Supermarket News", boja ambalaže može imati važnu ulogu u predstavljanju proizvoda. Ona utiče na prvi utisak kupca, ali ne govori dovoljno o stvarnim karakteristikama mesa koje se nalazi u pakovanju.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine mesa?

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Mnogo važnije od boje tacne jesu podaci navedeni na deklaraciji. Pre kupovine treba proveriti rok upotrebe, uslove čuvanja, vrstu mesa i njegovu zemlju porekla, ukoliko je taj podatak naveden. Posebnu pažnju zaslužuje i stanje pakovanja, koje ne bi trebalo da bude oštećeno ili da propušta tečnost.

Kod određenih komada junetine značajan pokazatelj kulinarskih osobina može biti mramoriranost, odnosno prisustvo tankih, beličastih linija masnoće raspoređenih između mišićnih vlakana. Ova masnoća tokom pripreme doprinosi sočnosti, mekoći i bogatijem ukusu mesa, zbog čega se izrazita mramoriranost često ceni kod kvalitetnih odrezaka.

Foto: CFphotos / Alamy / Profimedia

Ipak, ni sama boja mesa nije uvek dovoljan pokazatelj njegove svežine. Na izgled mogu da utiču vrsta životinje, način pakovanja i kontakt sa kiseonikom. Kod vakuumiranog mesa, na primer, tamnija nijansa može biti sasvim uobičajena, dok crvena boja ne mora automatski da znači da je proizvod svežiji. Neprijatan miris, sluzava površina ili oštećena ambalaža predstavljaju ozbiljnije razloge za oprez.

Važno je i da meso u prodavnici bude pravilno rashlađeno, kao i da se nakon kupovine što pre prenese u frižider, naročito tokom toplijih dana.

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