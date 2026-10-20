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Gotovo svako je bar jednom iz radoznalosti ukucao svoje ime u Gugl kako bi proverio šta će se pojaviti među rezultatima pretrage. Međutim, mnogo zanimljivije pitanje jeste da li su to isto radili i drugi ljudi. Bivši partneri, poznanici, kolege ili potpuni stranci mogu da pokušaju da saznaju više o vama putem interneta, a da vi o tome nemate nikakvu predstavu.

Iako Gugl ne otkriva identitet osoba koje pretražuju vaše ime, postoje besplatni alati pomoću kojih možete da pratite gde se ono pojavljuje i kakav digitalni trag ostavljate.

Srbija na trećem mestu po broju radnih sati u Evropi Foto: Shutterstock

Za početak, važno je znati da ne postoji pouzdan način da dobijete spisak ljudi koji su vas pretraživali na Guglu. Popularne tvrdnje da je to moguće otkriti uz pomoć posebnih aplikacija ili skrivenih podešavanja uglavnom nisu tačne. Ipak, određene Gugl usluge mogu da vam pruže zanimljive informacije o vašem prisustvu na internetu, bez plaćanja i komplikovanih postupaka.

Jednostavan trik pomoću kojeg možete da pratite svoje ime

Jedan od najkorisnijih alata za ovu namenu jeste Google Alerts, besplatna usluga koja prati pojavljivanje određenih reči i izraza među rezultatima Gugl pretrage. Umesto da svakodnevno sami proveravate šta internet govori o vama, možete da podesite automatska obaveštenja koja će stizati na vašu imejl adresu.

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Postupak je jednostavan. Najpre otvorite stranicu Google Alerts i prijavite se na svoj Gugl nalog. U polje za pretragu unesite svoje ime i prezime, najbolje pod navodnicima, kako biste ograničili rezultate na stranice koje sadrže upravo tu kombinaciju reči. Zatim izaberite opciju za kreiranje obaveštenja.

U podešavanjima možete da odredite koliko često želite da dobijate informacije, iz kojih izvora, na kom jeziku i iz kojih delova sveta. Kada Gugl pronađe nove rezultate koji odgovaraju zadatom izrazu, može da vam pošalje obaveštenje. Na taj način možete da saznate da li se vaše ime pojavilo u nekom novinskom tekstu, na blogu ili drugoj javno dostupnoj internet stranici.

Ipak, ovaj alat ima važno ograničenje. On ne pokazuje ko je uneo vaše ime u pretragu niti koliko je ljudi pokušalo da pronađe informacije o vama. Njegova svrha je praćenje novih rezultata na internetu, a ne otkrivanje identiteta osoba koje vas pretražuju.

Još jedan Gugl alat može da otkrije zanimljive podatke

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Ukoliko imate sopstveni internet sajt, poslovnu stranicu ili lični blog, dodatne informacije možete da pronađete pomoću usluge Google Search Console. Reč je o besplatnom alatu namenjenom vlasnicima sajtova, koji omogućava uvid u to kako se njihove stranice prikazuju u rezultatima Gugl pretrage.

Pomoću njega možete da proverite koje su reči korisnici unosili pre nego što su naišli na vaš sajt, koliko puta se određena stranica pojavila u rezultatima i koliko je klikova ostvarila. Ako, recimo, imate lični portfolio, možete da saznate da li je vaše ime među pojmovima preko kojih posetioci pronalaze vaše radove.

Za korišćenje ove usluge neophodno je da imate pristup sajtu i potvrdite da ste njegov vlasnik ili ovlašćeni korisnik. Podaci se odnose isključivo na stranice kojima upravljate, a ne na sva pojavljivanja vašeg imena na internetu.

Ni ovaj alat ne otkriva ko je konkretno obavio pretragu. Informacije su prikazane zbirno, a određeni retki upiti izostavljaju se iz izveštaja radi zaštite privatnosti korisnika.

Mogu li društvene mreže da pokažu ko vas posmatra?

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Slično pitanje često se postavlja i kada su u pitanju Instagram, Fejsbuk i druge društvene mreže. Korisnike naročito zanima da li postoji način da saznaju ko im redovno posećuje profil, razgleda fotografije ili proverava objave, a da pritom ne ostavlja lajkove i komentare.

Većina društvenih mreža ne nudi potpun spisak ljudi koji su samo posetili nečiji profil. Pojedine platforme imaju posebne funkcije za prikazivanje poseta ili pregleda određenog sadržaja, ali one ne predstavljaju univerzalan način da saznate ko vas prati iz radoznalosti.

Zato treba biti posebno oprezan sa aplikacijama koje obećavaju da će vam otkriti tajne posetioce profila ili identitet ljudi koji su vas guglalI. Takve usluge često nemaju pristup podacima koje reklamiraju, a neke mogu pokušati da prikupe vaše lične informacije ili podatke za prijavljivanje na nalog.

Šta zaista možete da saznate o sebi na internetu?

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Ako želite da proverite koliko ste prisutni u digitalnom prostoru, najbolje je da počnete običnom Gugl pretragom. Ukucajte svoje ime i prezime pod navodnicima, pregledajte rezultate, a zatim proverite i karticu sa fotografijama. Ukoliko imate često ime, dodajte grad, zanimanje ili neki drugi podatak koji će pomoći da suzite pretragu.

Nakon toga možete da aktivirate Google Alerts i tako pratite buduća pojavljivanja svog imena. Ovo može biti posebno korisno osobama koje se bave javnim poslom, imaju sopstveni biznis ili jednostavno žele da znaju koje su njihove informacije dostupne drugima.

Najvažnije je, međutim, razlikovati praćenje sopstvenog digitalnog prisustva od otkrivanja tuđih aktivnosti. Gugl ne nudi opciju koja će vam pokazati ko vas je pretraživao, ali vam njegovi alati mogu pomoći da steknete bolji uvid u ono što drugi mogu da pronađu o vama.

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