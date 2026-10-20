Muž naterao suprugu da vrati ukradenu robu u neredima u Francuskoj

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Društvenim mrežama proširio se snimak iz Francuske na kojem se, prema tvrdnjama korisnika koji ga dele, vidimuškarac koji je naterao suprugu da vrati odeću navodno ukradenu tokom nedavnih nereda. Njegov postupak izazvao je brojne reakcije, a dok ga jedni hvale zbog insistiranja na poštenju, drugi preispituju okolnosti događaja.

Snimak je privukao pažnju u trenutku kada se Francuska suočava sa posledicama nasilnih protesta i pljački prodavnica. Ipak, identitet osoba sa snimka, njihov odnos i tvrdnje o poreklu odeće zasad nisu potvrđeni.

Nasilni protesti i pljačke širom Francuske

Francusku su proteklog vikenda zahvatili veliki protesti podstaknuti nezadovoljstvom zbog rastućih troškova života i uslova u školama. Iako su brojni građani mirno protestovali, u pojedinim gradovima okupljanja su prerasla u nasilne nerede, sukobe sa policijom i pljačke prodavnica.

Među najpogođenijim gradovima bili su Pariz, Lion i Marsej, gde su razbijani izlozi, oštećivani poslovni prostori i odnošena roba. Prema izveštajima stranih medija, oštećene su hiljade prodavnica, a šteta se procenjuje na stotine miliona evra.

Na meti pljačkaša našle su se i luksuzne radnje. U Parizu su oštećene ili opljačkane prodavnice poznatih modnih brendova, uključujući "Louis Vuitton", "Celine", "Burberry" i "Kenzo", dok su se na društvenim mrežama širili snimci ljudi koji odnose odeću, obuću, torbe i kozmetiku.

Ukradeni proizvodi prodaju se i na internetu

Nakon nereda pojavile su se i sumnje da deo ukradene robe završava na internet platformama za preprodaju. Na platformi "Vinted" pojavili su se oglasi za luksuzne torbe, parfeme i kozmetiku za koje se sumnja da potiču iz opljačkanih prodavnica.

Francuska ministarka zadužena za digitalna pitanja An le Enan zatražila je hitno uklanjanje spornih oglasa i saradnju platformi sa nadležnim službama. Iz kompanije "Vinted" potvrdili su da su pojačali nadzor nad sumnjivim ponudama i počeli da uklanjaju oglase koji bi mogli biti povezani sa pljačkama. Ipak, nije potvrđeno da svaki proizvod koji se pojavio u prodaji nakon nereda potiče iz krađe.

(Kurir.rs/Index)

Pogledajte video: Neredi u Francuskoj