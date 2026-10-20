Sahara Rej, australijsko-američka manekenka koja je povezivana sa Džastinom Biberom, preminula u 34. godini u Los Anđelesu

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Australijsko-američka manekenka Sahara Rej, koja je svetskoj javnosti postala poznata nakon romanse sa pevačem Džastinom Biberom, preminula je u 34. godini, samo devet meseci nakon što je postala majka.

Prema pisanju britanskog "Dejli mejla", manekenka je navodno doživela predoziranje fentanilom, snažnim sintetičkim opioidom, nakon čega je hitno hospitalizovana u Los Anđelesu. Uprkos naporima lekara, njeno stanje nije se poboljšalo, a porodica je donela tešku odluku da bude isključena sa aparata za održavanje života.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/11 Vidi galeriju Sahara Rej, australijsko-američka manekenka koja je povezivana sa Džastinom Biberom, preminula u 34. godini u Los Anđelesu Foto: instagram/sahara_ray

Sahara je u bolnicu prevezena u petak uveče, 16. oktobra, kada je priključena na aparate, dok su se lekari borili za njen život. Dva dana kasnije, u nedelju, njeni najbliži odlučili su da prekinu mere veštačkog održavanja životnih funkcija. Preminula je okružena porodicom i prijateljima, a zvaničan uzrok smrti još nije saopšten. Takođe, nije poznato da li je navodno predoziranje bilo slučajno.

Od manekenke se emotivnim rečima oprostila njena majka Grečen Bah, koja je istakla koliko je Sahara volela život, porodicu i sve ono čemu se posvećivala.

- Sahara je bila izuzetno strastvena i dobra mlada žena koja je volela svoju porodicu, modu, ćerku Snou i surfovanje. Osećamo svu ljubav koju nam upućuju njeni dragi prijatelji, obožavaoci i brojne zajednice širom sveta kojima je pripadala - poručila je njena majka.

Pre samo devet meseci ostvarila se u ulozi majke

Sahara Rej, australijsko-američka manekenka koja je povezivana sa Džastinom Biberom, preminula u 34. godini u Los Anđelesu Foto: instagram/sahara_ray

Saharina smrt posebno je potresla njene pratioce jer je početkom godine saopštila da je dobila ćerku. Devojčica Snou rođena je u januaru 2026. godine, a manekenka nije krila koliko joj je majčinstvo promenilo život. Na društvenim mrežama povremeno je objavljivala fotografije bebe, dok je identitet njenog oca odlučila da sačuva od javnosti.

Poslednju objavu na Instagramu podelila je u julu, kada je uz nekoliko fotografija ćerke napisala kratku, ali emotivnu poruku.

- Celo moje srce. Beba Snou - napisala je tada Sahara, ne sluteći da će upravo te fotografije ostati njena poslednja javna objava.

Godinama se borila sa zavisnošću

Sahara Rej, australijsko-američka manekenka koja je povezivana sa Džastinom Biberom, preminula u 34. godini u Los Anđelesu Foto: instagram/sahara_ray

Iza fotografija sa egzotičnih destinacija i uspešne karijere, Sahara je prolazila kroz ozbiljne lične probleme, o kojima je povremeno otvoreno govorila. U decembru 2021. godine priznala je da ima problem sa zavisnošću i odlučila da potraži stručnu pomoć u rehabilitacionom centru u Malibuu.

Tada je pratiocima saopštila da je započela tridesetodnevni program lečenja, a želela je i da dokumentuje svoje iskustvo kako bi pokazala stranu života koja se retko viđa na njenim fotografijama.

- Zdravo svima, želela sam da vas obavestim o tome gde se trenutno nalazim. Prijavila sam se u centar za mentalno zdravlje i odvikavanje u Malibuu. Ovde je prelepo i radujem se što ću moći da podelim svoju priču sa vama. Ostaću ovde 30 dana. Ovo je prvi dan. Sve dokumentujem i snimiću video za Jutjub kako biste videli i moju ranjivu stranu. Na Instagramu ću objavljivati opuštenije sadržaje - ispričala je tada manekenka.

Sahara Rej, australijsko-američka manekenka koja je povezivana sa Džastinom Biberom, preminula u 34. godini u Los Anđelesu Foto: instagram/sahara_ray

Posle teške saobraćajne nesreće ostala delimično paralizovana

Novi ozbiljan udarac doživela je 2024. godine, kada je saopštila da joj je dijagnostikovan Gijen-Bareov sindrom, retko neurološko oboljenje kod kojeg imunski sistem napada periferne nerve. Zbog bolesti je privremeno izgubila mogućnost samostalnog kretanja, a za svakodnevne aktivnosti koristila je invalidska kolica i hodalicu.

Prema njenim rečima, zdravstveni problemi pojavili su se nakon teške saobraćajne nesreće 8. aprila 2024. godine, kada je u nju udario automobil kojim je, kako je tvrdila, upravljao pijani vozač brzinom od približno 130 kilometara na sat.

Sahara Rej, australijsko-američka manekenka koja je povezivana sa Džastinom Biberom, preminula u 34. godini u Los Anđelesu Foto: instagram/sahara_ray

Sahara je tada objasnila da je nakon nesreće njeno telo bilo izloženo ogromnom stresu, a ubrzo su se pojavili simptomi zbog kojih je završila u bolnici.

- Moje telo je zbog nesreće doživelo šok, što je pokrenulo ovu tešku bolest. Bila sam veoma bolesna desetak dana. Nisam mogla da zadržim hranu i telo mi je potpuno oslabilo - ispričala je.

Video: Džastin Biber