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Britanska glumica Džordžina Kejts, koja je tokom karijere sarađivala sa nekim od najvećih holivudskih zvezda, preminula je u 51. godini. Iako je umrla još 6. maja, javnost je za njenu smrt saznala tek pet meseci kasnije, kada su se pojavile informacije o njenom odlasku. Glumica je ostala upamćena po ulogama u filmovima "An Awfully Big Adventure" i "Clay Pigeons", dok će njena neobična životna priča, naročito način na koji je dobila jednu od najvažnijih uloga, ostati zanimljiv deo filmske istorije.

Džordžina Kejts, britanska glumica Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Vest o njenoj smrti prvi je preneo američki časopis "Holivud riporter", a potom su se oglasili i ljudi koji su sa njom sarađivali. Među njima je bio Endru Maršal, autor BBC serije "2point4 Children", u kojoj je Džordžina započela profesionalnu karijeru. On je 17. oktobra na društvenoj mreži Iks naveo da je glumica preminula u maju. Okolnosti pod kojima je izgubila život nisu objavljene, a porodica se nije javno izjašnjavala o uzroku smrti.

Ćerka se oprostila od majke emotivnom porukom

Džordžina Kejts iza sebe je ostavila blizance Jakoba i Naiju, koje je dobila u braku sa američkim glumcem Skitom Ulrihom. Par se venčao 1997. godine, a razveo osam godina kasnije. Ulrih je publici poznat po ulogama u horor filmu "Vrisak" i popularnoj seriji "Riverdejl".

Njihova ćerka Naija još 11. juna objavila je na Instagramu niz porodičnih fotografija, među kojima su bili i prizori iz njenog detinjstva. Uz fotografije je napisala emotivnu posvetu majci, opisujući je kao prelepu ženu slobodnog duha, koja je, uprkos brojnim teškoćama, uspevala da sačuva smisao za humor i nasmeje ljude oko sebe.

Džordžina Kejts, britanska glumica Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

- Volim te. Hvala ti na tvojoj kreativnosti, radoznalosti i hrabrosti da uvek budeš verna sebi, bez obzira na sve - napisala je Naija.

Na njenu objavu reagovao je i Skit Ulrih, koji je ćerki uputio reči ljubavi i podrške.

- Volim te više nego što reči mogu da opišu, dušo - poručio je glumac uz emotikone srca.

Promenila ime i izmislila poreklo kako bi dobila ulogu

Džordžina Kejts rođena je 1975. godine u Eseksu, u Engleskoj, kao Kler Elejn Vudgejt. Glumom je počela da se bavi veoma mlada, a prve ozbiljnije angažmane dobila je na britanskoj televiziji. Publika ju je upoznala kroz seriju "2point4 Children", u kojoj je tumačila Dženi, nakon čega su usledile nove televizijske uloge.

Džordžina Kejts, britanska glumica Foto: Jonathan Leibson / Getty images / Profimedia

Prekretnica u njenoj karijeri dogodila se 1995. godine, kada je dobila priliku da zaigra u filmu "An Awfully Big Adventure", snimljenom prema romanu britanske književnice Beril Bejnbridž. U ovom ostvarenju pojavila se uz Hjua Granta i Alana Rikmana, a put do uloge Stele bio je sve samo ne uobičajen.

Naime, Džordžina se prvobitno prijavila za audiciju pod svojim pravim imenom, ali nije prošla izbor. Uverena da može da iznese lik koji joj je ponuđen, odlučila je da pokuša ponovo, ovog puta predstavljajući se kao druga osoba. Uzela je umetničko ime Džordžina Kejts i osmislila priču da je tinejdžerka iz radničke porodice u Liverpulu, čime je želela da se približi karakteru devojke koju je trebalo da igra.

Takav pristup doneo joj je željenu ulogu, ali i novi identitet pod kojim će nastaviti karijeru. Film joj je omogućio da pokaže glumački talenat pred međunarodnom publikom i otvorio vrata novim projektima, uključujući angažmane u američkoj kinematografiji.

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