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Kultna serija "Srećni ljudi" i dalje zauzima posebno mesto među omiljenim domaćim televizijskim ostvarenjima, a mnoge replike iz ovog ostvarenja ostale su u svakodnevnom govoru. Glumica Eva Ras nedavno se osvrnula na dešavanja iza kamera, otkrivši pozadinu odluke njenih koleginica Tanje Bošković i Dubravke Mijatović da napuste snimanje.

Prema njenim rečima, iznenadni odlazak Tanje Bošković bio je izuzetno neprijatno iznenađenje za čitavu glumačku ekipu, kao i za samog scenaristu Sinišu Pavića.

Pogledajte u galeriji Tanju Bošković u "Srećnim ljudima":

1/7 Vidi galeriju Tanja Bošković kao Lola Golubović u seriji "Srećni ljudi" Foto: Printscreen/Youtube

"To su Tanja Bošković i Dubravka Mijatović, a Dubravki opraštam ona je imala 22 godine, još nije bila sazrela tada, ali Tanji Bošković ne mogu da oprostim, bila je toliko lepa i grandiozno glumila u toj seriji i da ona to zbog novca ostavi, pa to bi bila druga serija da je ona ostala do kraja," rekla je za Blic.

Sukob oko honorara

Eva Ras je dalje objasnila da su upravo neslaganja u vezi sa finansijama prekinula dalju saradnju sa popularnom glumicom:

"To je bio strašan šok za Sinišu Pavića, ali je ona rekla da hoće u markama da je plaćaju, u kovertama, onda joj je rekao da mora da se odrekne nje jer je imao još 200 glumaca".

Eva Ras, promocija knjige Đuturum Foto: Kurir

Stvaranje novih likova

Scenarista je ovim potezom pružio podršku ostatku glumačkog ansambla, što se odrazilo i na naknadne izmene u samoj priči serije:

"On je odbranio sve nas, ne možeš ti biti izdvojena zato što si prelepa. Tako je nastao 'Ranč prokletih'. On je posle tog emotivnog stresa, kada je ostao bez Tanje Bošković, koja je bila ideal, dobra majka, divna supruga, sve najpozitivnije, mi smo Tanji verovali. Dubravka je otišla jer se družila sa Tanjom, bila je dete, prkos mladosti".

Zašto je Dubravka Mijatović otišla?

Vest da je Dubravka Mijatović napustila seriju "Srećni ljudi" svojevremeno je izazvala šok. Mediji su nagađali da je u pitanju bio mali honorar, ali glumica je to odlučno demantovala u razgovoru za list Sabor.

Pogledajte u galeriji fotografije Dubravke Mijatović u seriji "Srećni ljudi":

1/5 Vidi galeriju Dubravka Mijatović u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube/NasKutak, printscreen YT, Printskrin

- Morala sam da pobegnem od stalnih dobacivanja na ulici: “Điki, Điki!” Ako glumac želi da se oproba u drugim žanrovima, onda je to bila dobra odluka. Bila sam poštena prema sebi, publici i kolegama – rekla je tada Dubravka.

Dodala je i da su uslovi rada u serijama tog tipa neizvesni:

- Kod maratonskih serija dobijemo scenario samo za prvih desetak epizoda. Kasnije ne znamo u kom pravcu će se lik razvijati. Uloga Đine mi više nije odgovarala, i mislim da sam postupila ispravno. Ona je od studentkinje medicine postala samo takmičarka na izboru za mis.

Foto: Printscreen/Youtube/RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

Dubravka je istakla da odluka nije imala nikakve veze sa honorarom:

- Pričalo se da sam otišla zbog male zarade, ali to nije istina. Da mi je novac bio prioritet, ne bih se okrenula pozorištu, koje je znatno slabije plaćeno.

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