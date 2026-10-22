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Novo izdanje kviza "Superpotera" je u subotu, 24. oktobra, od 21 čas na RTS-u 1, a najava je sama po sebi interesantna. Tokom razgovora jednog od takmičara i voditelja Jovana Memedovića, u prvi plan je došao Tragač Milan Bukvić.

Jovan Memedović: Imate li nekog posebnog afiniteta prema nekom od naših Tragača?

Takmičar: Neke sam danas upoznao, neke znam od ranije. Milana sam video jednom u Kragujevcu, al' je bio sa dve žene, tako da nisam hteo da se mešam.

Bar prema izrazu tela, Tragač se skamenio, ali potom i vrlo brzo nasmejao.

Ko je Milan Bukvić?

"Dečko koji obećeva", kako su mu nadenuli nadimak po jednom od najpoznatijih filmova Aleksandra Berčeka, rođen je u Kragujevcu. Fakultet političkih nauka u Beogradu, završio je sa svim desetkama. Ista stvar, prati ga i tokom master studija filozofije u Novom Sadu.

(Kurir.rs/Telegraf)

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 VIDEO: Milan Bukvić u kvizu Potera

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Plejboj Izvor: RTS