Perjane jakne tokom hladnih meseci nosimo gotovo svakodnevno što zahteva održavanje. Evo kako da očistite samo zaprljane delove i izbegnete pranje cele jakne
Dve strvari iz kuhinje
Masni tragovi na perjanoj jakni? Jednostavan trik za čišćenje kragne i rukava za 5 minuta
- Za čišćenje zaprljanih delova perjane jakne dovoljno je 200 ml mlake vode i 3 do 4 kapi deterdženta za sudove.
- Rastvor se nanosi sunđerom ili mekanom krpom, bez natapanja jakne i bez jakog trljanja.
- Posebno su praktični kragna, manžetne i delovi oko džepova, a tvrdokorne tragove treba ponoviti blagim čišćenjem.
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Za čišćenje zaprljanih delova jakne dovoljni su mlaka voda, nekoliko kapi deterdženta za sudove i pet minuta. Ovaj trik posebno je praktičan kada perjana jakna nije cela prljava, već samo želite da uklonite tragove svakodnevnog nošenja.
Za rastvor su dovoljne dve stvari
- oko 200 ml mlake vode
- 3 do 4 kapi deterdženta za pranje sudova
Pripremite i mekan sunđer ili krpu, kao i čistu krpu od mikrofibera kojom ćete na kraju ukloniti ostatke sredstva.
Deterdžent za sudove razgrađuje masnoću, a upravo zbog masnih tragova kragna i krajevi rukava često izgledaju prljavo.
Sunđer i deterdžent Foto: Profimedia
Jaknu nemojte natapati
- U posudu sipajte mlaku vodu, dodajte nekoliko kapi deterdženta i promešajte da dobijete blagu sapunicu.
- Umočite sunđer ili mekanu krpu u rastvor, pa dobro iscedite. Važno je da jaknu ne natopite, već da očistite samo površinu zaprljanog dela.
- Nežno prebrišite kragnu, manžetne, delove oko džepova ili druga zaprljana mesta. Izbegavajte snažno trljanje jer može da ošteti površinski materijal jakne.
Ako su masni tragovi tvrdokorni, ponovite postupak umesto da povećavate količinu deterdženta.
(Kurir.rs/Žena)
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