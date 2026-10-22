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Poslednji retrogradni Merkur u 2026. godini počinje u subotu, 24. oktobra, i trajaće do 13. novembra. Tokom ovog perioda planeta komunikacije prividno će se kretati unazad kroz znak Škorpije, što se u astrologiji povezuje sa nesporazumima, odlaganjem važnih odluka, vraćanjem nerešenih problema i preispitivanjem odnosa sa drugim ljudima.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Iako se retrogradni Merkur često predstavlja kao period u kojem ništa ne ide po planu, astrolozi naglašavaju da nema razloga za paniku. Umesto odustajanja od obaveza, savetuju da se naredni dani iskoriste za završavanje započetih poslova, proveru važnih informacija i rešavanje pitanja koja se već duže vreme odlažu.

Prema astrološkom tumačenju, Merkur upravlja komunikacijom, dokumentima, tehnologijom, trgovinom i saobraćajem, dok se znak Škorpije vezuje za tajne, emocije, zajedničke finansije i poverenje. Njihova kombinacija zato se simbolično povezuje sa situacijama u kojima nejasni dogovori, prećutani problemi i nedovoljno proverene informacije mogu ponovo doći u prvi plan.

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Astrološki portal Ask Astrology izdvojio je pet stvari koje bi trebalo uraditi pre 24. oktobra kako biste u naredne tri nedelje ušli sa što manje nedovršenih obaveza.

1. Završite potpisivanje važnih ugovora

Ukoliko već neko vreme pregovarate o poslu, kupovini, prodaji ili drugom važnom dogovoru, astrolozi savetuju da dokumentaciju završite pre početka retrogradnog Merkura, pod uslovom da su svi detalji provereni.

Posebno obratite pažnju na sitna slova, rokove, uslove plaćanja i obaveze koje preuzimate. Nije poenta da bilo šta potpišete na brzinu, već da ne odlažete odluku koju ste već pažljivo razmotrili.

Ako dokument nije spreman ili vam nešto nije jasno, bolje je da zatražite dodatno objašnjenje nego da žurite samo zbog astrološkog datuma.

2. Sačuvajte fotografije, dokumenta i važne podatke

Foto: Shutterstock

Gubitak fotografija, poslovnih dokumenata ili važnih poruka može napraviti ozbiljne probleme, bez obzira na položaj planeta. Zbog toga je pravljenje rezervnih kopija jedan od najpraktičnijih saveta za predstojeći period.

Proverite da li su vam fotografije i važni fajlovi sačuvani na sigurnom mestu, ažurirajte lozinke koje dugo niste menjali i obratite pažnju na zaštitu ličnih podataka.

Kako se Škorpija u astrologiji povezuje sa privatnošću i skrivenim informacijama, ovaj period se smatra pogodnim za sređivanje digitalne arhive, brisanje nepotrebnih sadržaja i dodatnu zaštitu naloga.

3. Proverite putovanja, rezervacije i važne termine

Ako ste kupili avionsku kartu, rezervisali smeštaj ili zakazali važan sastanak, izdvojte nekoliko minuta da još jednom pregledate sve detalje. Pogrešno upisan datum, netačna adresa ili propuštena promena termina mogu izazvati nepotreban stres.

Astrolozi savetuju da proverite vreme polaska, podatke na kartama, rezervacije i potrebna dokumenta, naročito ako planirate putovanje u inostranstvo.

Škorpija Foto: Shutterstock

Ipak, nema potrebe za opsesivnim proveravanjem. Jedna temeljna kontrola važnih informacija mnogo je korisnija od neprestanog razmišljanja o tome šta bi moglo da pođe po zlu.

4. Obavite razgovor koji već dugo odlažete

Neizgovorene reči i nerešeni sukobi posebno se ističu u astrološkim tumačenjima retrogradnog Merkura u Škorpiji. Ako postoji razgovor koji izbegavate zbog straha od reakcije druge osobe, možda je pravi trenutak da razmislite kako da mu pristupite.

To može biti nesporazum sa partnerom, pitanje zajedničkog novca, porodična obaveza ili problem na poslu. Umesto nagomilavanja nezadovoljstva, pokušajte da jasno objasnite šta vas muči i šta očekujete.

Važno je da razgovor ne započinjete u naletu besa. Smiren ton i konkretne rečenice mogu učiniti više od dugih poruka napisanih pod uticajem trenutnih emocija.

5. Vratite dugove i pozajmljene stvari

Foto: Sean Prior / Alamy / Profimedia

Knjiga koju ste pozajmili prijatelju, novac koji nekome dugujete ili obećanje koje još niste ispunili možda deluju kao sitnice, ali upravo takve obaveze često nepotrebno opterećuju odnose.

Astrolozi smatraju da je period pred retrogradni Merkur povoljan za zatvaranje starih pitanja i sređivanje međusobnih računa. Posebno se to odnosi na finansijske dogovore, pozajmice i zajedničke troškove.

Pre subote proverite i pretplate, račune, kredite i obaveze koje delite sa partnerom ili članovima porodice. Cilj nije da sve rešite odjednom, već da znate šta dugujete, kome i pod kojim uslovima.

Zašto će retrogradni Merkur u Škorpiji biti posebno intenzivan?

Za razliku od perioda u kojima se naglasak stavlja na svakodnevne nesporazume, retrogradni Merkur u Škorpiji u astrološkim tumačenjima pokreće mnogo dublja pitanja.

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Škorpija pripada vodenim znacima i povezuje se sa snažnim emocijama, intuicijom, poverenjem i potrebom da se otkrije ono što je skriveno. Zbog toga astrolozi smatraju da će naredne tri nedelje biti pogodne za preispitivanje odnosa, posebno onih u kojima postoje neizgovorena očekivanja ili dugotrajno nezadovoljstvo.

Moguće je da se ponovo otvore stare rasprave, ali to ne mora da bude loše. Ponekad je upravo vraćanje na nerešeno pitanje prilika da se ono konačno razjasni.

I Venera je retrogradna: Ljubav i novac dolaze u prvi plan

Ovogodišnji jesenji astrološki period dodatno je zanimljiv jer se retrogradno kretanje Merkura poklapa sa retrogradnom Venerom,koja je svoj ciklus započela 3. oktobra.

Venera se 25. oktobra vraća u znak Vage, a 13. novembra ponovo prelazi u direktno kretanje, istog dana kada se završava i retrogradni Merkur.

horoskop numerologija Foto: Anastasy Yarmolovich / Alamy / Profimedia

U astrologiji Venera simbolizuje ljubav, emotivne odnose, novac i lične vrednosti, pa se njeno retrogradno kretanje obično tumači kao vreme za preispitivanje onoga što nam je zaista važno.

Kada se tome pridruži Merkur u Škorpiji, astrolozi savetuju dodatni oprez pri donošenju impulsivnih ljubavnih i finansijskih odluka. Posebno upozoravaju na vraćanje u odnose samo zbog nostalgije, velike kupovine bez prethodnog planiranja i obećanja iza kojih ne stoje konkretna dela.

Šta ne treba raditi do 13. novembra?

Prema astrološkim savetima, tokom poslednjeg retrogradnog Merkura u 2026. godini trebalo bi izbegavati slanje uvredljivih poruka u afektu, donošenje odluka iz ljubomore i ulazak u poslovne dogovore čiji uslovi nisu dovoljno jasni.

To, međutim, ne znači da morate da odložite sve planove. Ako ste sigurni u svoju odluku, pažljivo ste razmotrili okolnosti i imate realna očekivanja, nema razloga da odustanete od važnog koraka samo zbog retrogradnog Merkura.

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