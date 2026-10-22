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Spor se vodi pred sudom u Los Anđelesu, gde paparaci i novinari danima čekaju Hale Beri. Glumica je ranije negirala optužbe da je fizički zlostavljala sina i odbacila tvrdnju da ova fotografija predstavlja dokaz da je počinila porodično nasilje.

Trinaestogodišnji Maseo svedočio je u ponedeljak četiri sata, nakon čega je pred sudom iskaz dao i direktor njegove škole Džon Hej. Svoju stranu priče izneo je i francuski glumac Olivije Martinez. Svedočila je i Hale Beri, koja je pozvala ćerku Nalu Obri i verenika, muzičara Van Hanta, da svedoče u njenu korist.

Olivije Martinez Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ćerka Nala, koju je glumica dobila u vezi sa bivšim partnerom Gabrijelom Obrijem, svedočiće putem video-linka, a sudu je već dostavila zvaničnu pisanu izjavu u kojoj brani majku. Navela je da je šokirana optužbama, opisala majku kao brižnu i istakla da nikada nije prisustvovala nasilju ili agresiji prema mlađem polubratu Maseu.

Olivije Martinez zvanično je zatražio od sudije da Nali zabrani usmeno svedočenje, tvrdeći da je pristrasna i da njen iskaz nije od ključnog značaja za slučaj, budući da se spor odnosi isključivo na Masea, piše Yahoo.

S druge strane, Van Hant je pred sudom izričito tvrdio da nakon spornog događaja nije video crvenilo, modrice niti druge tragove povreda na Maseovom vratu.

Potvrdio je navode Hale Beri da tog dana u njenoj kući nije došlo do fizičkog sukoba, već da je reč bila o bezazlenom i uobičajenom porodičnom "rvanju i zadirkivanju", koje je Martinez, prema Hantovim rečima, u tužbi pogrešno opisao i preuveličao.

Van Hant je juče zajedno sa Hale Beri napustio sudnicu, a ispred suda dočekale su ih kamere. Glumica je odbijala da odgovara na novinarska pitanja. Ni izlazak Olivijea Martineza iz suda nije prošao nezapaženo, a pojedini su njegovo ponašanje opisali kao ljutito.

Međutim, njegov advokat Patrik Bagdaserijanijan izjavio je za portal TMZ da nisu tačni navodi da su on i njegov klijent besno napustili sudnicu tokom svedočenja. Objasnio je da su samo zatražili pauzu kako bi otišli do toaleta i da im je sudija za to odobrio tri minuta. Dodao je da je glumac zadovoljan tokom sudskog postupka, bar za sada, i da nema razloga za ljutnju.

Trenutne mere u vezi sa starateljstvom nad trinaestogodišnjim Maseom privremenog su karaktera i strogo ograničavaju prava Hale Beri, a sud će odlučiti da li će one postati trajne.

Podsetimo, sud je početkom ovog meseca odobrio hitan zahtev Olivijea Martineza za privremeno starateljstvo nad sinom. Hale Beri može da viđa dete isključivo tokom dnevnih poseta..

Glumica, koja je u međuvremenu viđena sa sinom, zatražila je hitno ukidanje privremenih mera i vraćanje na sporazum iz avgusta 2023. godine. Prema tom sporazumu, ona i njen bivši suprug ravnopravno su delili starateljstvo, a oskarovka je imala pravo da donese konačnu odluku u slučaju neslaganja.

Hale Beri je i juče bila na meti paparaca. Delovala je raspoloženije nego prethodnog dana, ali je na pitanja novinara o tome kako se oseća povodom suđenja odgovarala ćutanjem i osmehom. Nije reagovala ni na konstataciju da su mnoge majke uz nju, niti na pitanje da li smatra da se prema njoj postupa nekorektno. Izraženiju reakciju pokazala je tek kada joj je neko rekao da je njen obožavalac, što joj je izmamilo još širi osmeh.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Hale Beri