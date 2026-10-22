Carska turšija zaludela domaćice širom Balkana: Ne ide ni trunka konzervansa, može da se jede skoro pa odmah
- Carska turšija pravi se brzo, bez kuvanja preliva i bez konzervansa, pa je praktična za zimnicu.
- Meša se od zelenog i crvenog paradajza, paprika, karfiola i šargarepe, uz ulje, sirće, so i šećer.
- Nakon 24 sata stavlja se u tegle, a pun ukus dobija tek posle tri sedmice stajanja.
Ljubitelji zimnice i fermentisanog povrća u carskoj turšiji dobijaju savršen dodatak svakoj trpezi tokom hladnih meseci. Ovaj specijalitet sprema se prema recepturama starih domaćica i izvanredno se slaže uz jača, tradicionalna jela.
Ono po čemu se carska turšija izdvaja od klasične jeste čvrstoća povrća i izrazito bogat ukus, ali i praktičnost pri pravljenju. Za razliku od mnogih sličnih salata, presolac za ovu turšiju ne mora da se kuva, što čitav postupak čini znatno bržim i jednostavnijim.
Raskošan izgled i karakterističnu aromu donosi pažljivo odabrana mešavina zelenog i crvenog paradajza, paprika, karfiola i šargarepe. Tokom zime, ova salata biće nepogrešiv izbor uz podvarak, sarme, pasulj ili pečenje.
Potrebni sastojci
Za pripremu je potrebno obezbediti sledeće namirnice:
- 1 kg zelenog paradajza
- 1 kg crvene paprike
- 1 kg zelene paprike
- celer zajedno sa listovima (količina po ukusu)
- 3 kg karfiola
- 1 kg šargarepe
Mešavina za preliv pravi se od:
- 500 ml ulja
- 100 g šećera
- 200 g soli
- 1 l jabukovog sirćeta
Priprema
Povrće najpre temeljno operite, paprikama odstranite semenke, pa sve isecite na komade željene veličine. Karfiol izdvojite na manje cvetove, šargarepu nasecite na kolutove, a paradajz i paprike usitnite. U odvojenoj posudi sjedinite ulje, jabukovo sirće, so i šećer, pa mešajte sve dok se suvi sastojci potpuno ne rastvore.
Ubačeno povrće smestite u duboku i veliku posudu, pa ga prelijte pripremljenom marinadom i dobro izmešajte kako bi svaki komad bio prekriven tečnošću. Tokom narednih nekoliko sati povremeno promesajte sadržaj kako bi povrće jednako upilo sve arome.
Nakon što odstoji punih 24 sata, povrće složite u čiste i sterilisane staklene tegle, prelijte ga preostalom tečnošću iz posude i čvrsto zatvorite. Tegle odložite na prohladno i mračno mesto. Ova salata dostigne pun ukus tek pošto odstoji tri sedmice, jer je povrću potrebno vreme da upije kompletnu marinadu.
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