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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 98. epizode

Sultanija Kosem konačno je pronađena i vraćena u palatu, ali zbog teške rane lekari strahuju za njen život. Sultan Murat ne napušta majčinu postelju, dok se njeni sinovi Bajazit i Kasim bore sa strahom da bi mogli da je izgube. Kada se Kosem probudi, jasno stavlja do znanja da neće dozvoliti da drugi odlučuju o sudbini dečaka koji ju je ranio. U međuvremenu, Kemankeš-aga se oporavlja od povreda zadobijenih tokom pokušaja da je zaštiti.

Murat okuplja ulemu, paše i sve stanovnike palate i poručuje da će svi odgovorni za napade biti pronađeni i kažnjeni. Uveren je da pobunjene spahije nisu jedine koje rade protiv njega, već da iza njih stoje jezuiti koji žele da izazovu razdor u Osmanskom carstvu. Kosem, međutim, sumnja da je sultanija Gulbahar umešana u napad i upozorava sina da ne zanemaruje opasnost koja dolazi iz neposredne blizine. Murat zato odlučuje da ispita i one kojima je do sada verovao.

Ajše pokušava da se približi Muratu Foto: umut volkan kincir

Povratak princeze Farije u palatu Indžili izaziva nove napetosti, naročito kod sultanije Ajše, koja je doživljava kao pretnju. Farija pokušava da objasni Muratu koliko je boli njegova odluka da je poštedi, ali je potom vrati u Transilvaniju, gde će čekati ishod njegovog sukoba sa stricem. Murat ostaje pri svom stavu i poručuje joj da se njegova odluka neće promeniti. Iako mu je spasla život, Farija ne može da se pomiri sa činjenicom da je odlučio da je izbaci iz svog života.

U međuvremenu, Murat se suočava i sa sultanijom Gulbahar, kojoj jasno stavlja do znanja da zna za optužbe iz prošlosti i da joj neće oprostiti ako ponovo pokuša da postavi Bajazita na presto. Gulbahar poriče umešanost u napad na Kosem, ali sultanove reči je navodno toliko uznemire da joj pozli. Dok ona pokušava da manipuliše svojim sinom, Ibrahim upozorava Kasima da bi njegovo viđanje sa devojkom iz sultanovog harema moglo da ga odvede u smrt.

Ibrahim upozorava Kasima na opasnost Foto: umut volkan kincir

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