Slušaj vest

Državljanin Kanade Mičel G. Ferbarn proglašen je krivim pošto je iz staništa u sklopu jednog hotela u Las Vegasu ukrao flaminga zvanog Piči i odneo ga direktno u svoju smeštajnu jedinicu. Ovakvu odluku donela je porota u američkoj državi Nevadi, proglasivši ga odgovornim za jedno krivično delo i jedan prekršaj koji se odnose na zlostavljanje životinja.

Finalna presuda biće izrečena 1. decembra, kako navodi "Njujork tajms". Sudeći prema izveštaju policije, Ferbarn je tokom martovskog poslovnog boravka u Las Vegasu zakoračio u prostor sa divljim životinjama u kompleksu "Flamingo", dohvatio pticu za vrat i noge, umotao je u odeću i odneo na 14. sprat.

Sigurnosne kamere zabeležile su ga kako najpre juri ptice u vodi, dok fotografije iz samog objekta prikazuju optuženog kako bez majice nosi flaminga kroz lift i hodnike. Iz uprave hotela saopšteno je da su tokom ovog događaja nastradale ukupno tri ptice.

Pravdanje alkoholom

Ferbarn, inače građevinski radnik bez ranijih sukoba sa zakonom, tvrdio je pred organima reda da je želo da pomogne ptici jer je mislio da je povređena. Kazao je kako je verovao da može da joj sanira krilo, priznavši istovremeno da je bio u teškom pijanom stanju i da se samog jurenja životinja ne seća. Pred sudom je izjavio da je pre ovog postupka popio između 30 i 40 piva, dodavši da mu se ideja u tom momentu učinila duhovitom.

Nakon što su mediji izvestili o slučaju, Ferbarn je počeo da dobija pretnje po život, zbog čega je njegova porodica u Kanadi morala da premesti decu u drugu školu. Optuženi trenutno boravi u kućnom pritvoru u Las Vegasu.

flamingo
flamingo Foto: Vitaliy Pakhnyushchyy / Panthermedia / Profimedia

"Nije trebalo to da uradi, nije trebalo da uđe u stanište, nije trebalo da dodirne pticu, nije trebalo da uvede Piči unutra. Istina je da je Mič bio pijan. Mič je bio glup. Donosio je loše odluke", poručio je u sudnici njegov branilac Džoš Tomšek.

Iz kompanije "Ceasars", u čijem je vlasništvu ovaj hotelski kompleks, istakli su da je reč o izuzetno uznemirujućem događaju i da ostaju posvećeni zaštiti i dobrobiti životinja u svom staništu.

"Zahvalni smo što je ovo pitanje shvaćeno ozbiljno i cenimo rad organa za sprovođenje zakona, tužilaca i stručnjaka za brigu o životinjama koji su reagovali", stoji u saopštenju kompanije, uz napomenu da se flamingo Piči uspešno oporavio i da se nalazi pod nadzorom stručnog tima.

Ne propustiteZanimljivostiTakmičar u Poteri otkrio s kim je video Milana Bukvića: Tragač se skamenio "Nisam hteo da se mešam"
Potera
ZanimljivostiOva pravoslavna crkva nalazi se na litici visine 250 metara: Stara je 1500 godina, a do nje se može samo na jedan način (VIDEO)
Pravoslavna crkva u Etiopiji - Abuna Yemata Guh
ZanimljivostiDa li znate da je čarapa turska reč? Izvorni srpski naziv danas niko ne razume, zadržao se samo u ovim krajevima
bele čarape
ZanimljivostiBaka Milica ima 93 godine i dnevno pešači 20 km: Boravi u domu na Bežanijskoj kosi, otkrila recept za dug život
Baka Milica ima 93 godine i dnevno pešači 20 km

Pogledajte video: Priča o čudesnim pticama iz Šapca

08:15
Priča o čudesnim pticama iz Šapca! Sokolarstvo je više od hobija, to je način života Izvor: Kurir televizija