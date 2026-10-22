Slušaj vest

Državljanin Kanade Mičel G. Ferbarn proglašen je krivim pošto je iz staništa u sklopu jednog hotela u Las Vegasu ukrao flaminga zvanog Piči i odneo ga direktno u svoju smeštajnu jedinicu. Ovakvu odluku donela je porota u američkoj državi Nevadi, proglasivši ga odgovornim za jedno krivično delo i jedan prekršaj koji se odnose na zlostavljanje životinja.

Finalna presuda biće izrečena 1. decembra, kako navodi "Njujork tajms". Sudeći prema izveštaju policije, Ferbarn je tokom martovskog poslovnog boravka u Las Vegasu zakoračio u prostor sa divljim životinjama u kompleksu "Flamingo", dohvatio pticu za vrat i noge, umotao je u odeću i odneo na 14. sprat.

Sigurnosne kamere zabeležile su ga kako najpre juri ptice u vodi, dok fotografije iz samog objekta prikazuju optuženog kako bez majice nosi flaminga kroz lift i hodnike. Iz uprave hotela saopšteno je da su tokom ovog događaja nastradale ukupno tri ptice.

Pravdanje alkoholom

Ferbarn, inače građevinski radnik bez ranijih sukoba sa zakonom, tvrdio je pred organima reda da je želo da pomogne ptici jer je mislio da je povređena. Kazao je kako je verovao da može da joj sanira krilo, priznavši istovremeno da je bio u teškom pijanom stanju i da se samog jurenja životinja ne seća. Pred sudom je izjavio da je pre ovog postupka popio između 30 i 40 piva, dodavši da mu se ideja u tom momentu učinila duhovitom.

Nakon što su mediji izvestili o slučaju, Ferbarn je počeo da dobija pretnje po život, zbog čega je njegova porodica u Kanadi morala da premesti decu u drugu školu. Optuženi trenutno boravi u kućnom pritvoru u Las Vegasu.

flamingo Foto: Vitaliy Pakhnyushchyy / Panthermedia / Profimedia

"Nije trebalo to da uradi, nije trebalo da uđe u stanište, nije trebalo da dodirne pticu, nije trebalo da uvede Piči unutra. Istina je da je Mič bio pijan. Mič je bio glup. Donosio je loše odluke", poručio je u sudnici njegov branilac Džoš Tomšek.

Iz kompanije "Ceasars", u čijem je vlasništvu ovaj hotelski kompleks, istakli su da je reč o izuzetno uznemirujućem događaju i da ostaju posvećeni zaštiti i dobrobiti životinja u svom staništu.

"Zahvalni smo što je ovo pitanje shvaćeno ozbiljno i cenimo rad organa za sprovođenje zakona, tužilaca i stručnjaka za brigu o životinjama koji su reagovali", stoji u saopštenju kompanije, uz napomenu da se flamingo Piči uspešno oporavio i da se nalazi pod nadzorom stručnog tima.

Pogledajte video: Priča o čudesnim pticama iz Šapca