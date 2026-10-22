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Dugometražni igrani film „Mraz“, reditelja i scenariste Pavla Vučkovića, imao je zapaženu svetsku premijeru na 59. Međunarodnom festivalu fantastičnog filma Katalonije u Sidžesu (Sitges – International Fantastic Film Festival of Catalonia), gde je učestvovao u glavnom takmičarskom programu Oficial Fantàstic Competició.

Ekipa filma Mraz Foto: Miguel Ángel Chazo

Film je prikazan uz prisustvo filmske ekipe, a nakon premijere na jednom od najprestižnijih svetskih festivala žanrovskog filma očekuju ga projekcije u Izraelu, Švedskoj i Holandiji.

Već 23. oktobra „Mraz“ će biti prikazan na festivalu TLVFest u Tel Avivu, a šest dana kasnije, 29. oktobra, na festivalu fantastičnog filma Lund Fantastic Film Festival u Švedskoj. Filmska publika u Amsterdamu imaće priliku da ga pogleda na festivalu Imagine Fantastic Film Festival, na projekcijama zakazanim za 30. oktobar i 6. novembar.

„Pored fenomenalne atmosfere u gradu, koji je tokom festivala u potpunosti bio posvećen fantastici i hororu, „Mraz“ je imao priliku da bude prikazan pred publikom koja filmove gleda sa istinskim oduševljenjem. Publika je navijala, aplauzima nagrađivala filmsku ekipu u toku projekcije, a u sali se osećalo iskreno uzbuđenje i uživanje u filmu — iskustvo kakvo do sada nisam imao prilike da doživim na drugim festivalima“, rekao je reditelj Pavle Vučković povodom premijere.

Film Mraz Foto: Lydia Sánchez

U glavnoj konkurenciji ovogodišnjeg Sitgesa, „Mraz“ se našao uz ostvarenja poznatih svetskih autora, među kojima su Hirokazu Koreeda, Quentin Dupieux, Casey Affleck i Agnieszka Smoczyńska. Uvrštavanje u ovu selekciju predstavlja značajno međunarodno priznanje za film koji se po svom pristupu i žanrovskom opredeljenju razlikuje od većine savremenih ostvarenja srpske kinematografije.

„Smatram da je film 'Mraz', koji je učestvovao u glavnom takmičarskom programu Međunarodnog festivala fantastičnog filma u Sidžesu, uspeh za srpsku kinematografiju. Napravili smo film koji je mešavina autorskog filma, fantastike i trilera, što je neuobičajeno za prostor bivše Jugoslavije. Nadam se da će učešće na ovako prestižnom festivalu žanrovskog filma otvoriti vrata za još neka ostvarenja sa naših prostora“, izjavio je Stefan Mladenović, glavni producent filma.

Radnja filma „Mraz“ oslanja se na mitologiju istočne Srbije i prati policijsku detektivku Mirjanu, koja dolazi u malo mesto kako bi rasvetlila nestanak mlade blogerke Adele. Devojka je istraživala lokalne legende i priče o magiji, a njen nestanak otvara niz pitanja na koja meštani ne žele da odgovore. Suočena sa nepoverljivom zajednicom, neobičnim tragovima i predanjima o tajanstvenom biću, Mirjana postepeno gubi oslonac u racionalnim objašnjenjima. Istraga je uvodi u svet u kojem se stvarnost i sujeverje sve teže razdvajaju, dok istovremeno na površinu izlaze i njeni potisnuti strahovi.

Ekipa filma Mraz Foto: Miguel Ángel Chazo

Naslovnu glumačku ekipu predvodi Kamka Tocinovski iz Severne Makedonije, uz Laru Dragović, Vesnu Trivalić, Jova Maksića, Mirka Vlahovića, Zlatana Vidovića, Jovana Belobrkovića i Antonija Scarpu. Direktor fotografije je Đorđe Arambašić, scenografiju potpisuje Livija Mikić, kostime Magdalena Klašnja, a montažu Milena Predić. Muziku je komponovao američki duo Filius Blue, dok su za zvuk bili zaduženi Igor Popovski iz Severne Makedonije i Ivan Zelić iz Hrvatske.

Film je sniman u Beogradu i na nekoliko lokacija u Srbiji, među kojima su selo Braćevac, Kosmaj i brdo Babe. Nastao je kao međunarodna koprodukcija predvođena srpskom kućom Plan 9, uz učešće partnera iz Velike Britanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske i Rusije, kao i više domaćih kompanija. Glavni producent je Stefan Mladenović, a ostali producenti Tatjana Žeželj Gojković i Jake Seal.

Ekipa filma "Mraz"

1/6 Vidi galeriju Film Mraz Foto: Miguel Ángel Chazo