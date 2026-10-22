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Može li ljubavna veza dvoje mladih ljudi da preživi pritisak porodice zbog nacionalnosti i vere? Upravo to pitanje postavio je na Redditu 21-godišnjiHercegovac koji, prema sopstvenim rečima, živi u Nemačkoj i u vezi je sa devojkom srpske nacionalnosti poreklom iz Vukovara. Njegovi roditelji, tvrdi, postavili su mu ultimatum: "Ili ona ili mi".

Upoznali se u Nemačkoj

Autor anonimne objave navodi da je devojku upoznao pre nekoliko meseci preko zajedničkog društva. Ona živi u mestu nedaleko od njegovog grada, pa su posle zajedničkih izlazaka počeli da se viđaju i samostalno. Poznanstvo je ubrzo preraslo u vezu.

Hercegovcu roditelji postavili ultimatum zbog veze sa Srpkinjom Foto: Printscreen/Reddit

On je katolik i Hrvat iz Hercegovine, dok je devojka pravoslavne vere i Srpkinja iz Vukovara. Kako objašnjava, međusobno poreklo im ne predstavlja problem. Teškoće su nastale kada se njegovoj vezi usprotivila sopstvena porodica.

"Ili ona ili mi"

Prema njegovom opisu, roditelji, braća i sestre imaju negativan stav prema devojci iako je, kako tvrdi, zapravo i ne poznaju. Postavili su ga pred izbor između partnerke i porodice. S druge strane, njeni roditelji navodno nemaju primedbi na njihovu vezu.

Mladić se plaši i reakcije šire porodice. Iako razume da su ratna prošlost, kulturne i verske razlike osetljiva pitanja u pojedinim porodicama, smatra da on i njegova devojka ne treba da odgovaraju za istorijske sukobe. Istovremeno ne želi da izgubi kontakt sa najbližima.

Par je, prema objavi, razgovarao i o zajedničkoj budućnosti, uključujući mogućnost preseljenja i samostalnog života. Zbog toga je odlučio da potraži iskustva i savete drugih korisnika.

Hercegovcu roditelji postavili ultimatum zbog veze sa Srpkinjom Foto: Shutterstock

Rasprava otvorila pitanje nasleđenih predrasuda

U raspravi su se pojavila različita gledišta. Jedni smatraju da punoletna osoba treba sama da odluči sa kim želi da gradi život, te da nacionalna pripadnost nije merilo nečijeg karaktera. Drugi savetuju oprez sa velikim životnim odlukama jer je reč o relativno novoj vezi. Deo komentatora posebno problematizuje činjenicu da se sukobi iz prošlosti prenose na generaciju koja u njima nije učestvovala.

Priču nije moguće nezavisno potvrditi: objavljena je anonimno, a identiteti učesnika i navodi o reakcijama njihovih porodica nisu provereni. Ipak, pitanje koje otvara veoma je stvarno: gde je granica između poštovanja porodice i prava odrasle osobe da izabere partnera?

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