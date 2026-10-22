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Poznati istraživač iz Velsa, Aš Dajks, koji trenutno prolazi kroz gustu prašumu Konga, izazvao je veliku zabrinutost svog tima i brojnih pratilaca pošto se nije javljao duže od 16 časova. Tokom zahtevnog poduhvata u kom kajakom savladava 700 kilometara reke Sange, poznate po staništima krokodila i nilskih konja, došlo je do nepredviđenih problema kada je prekinuta svaka veza sa bazom.

Istraživački tim zvanično je potvrdio da više od 16 sati nije bilo nikakvog kontakta sa Dajksom niti sa njegovim saputnicima. U obraćanju na društvenim mrežama naveli su da je situacija ozbiljna i da će javnost obavestiti čim pristignu nove informacije:

"Molimo vas za strpljenje. Prošlo je više od 16 sati otkako smo se poslednji put čuli sa Ašom i timom, što nas zabrinjava. Potrudićemo se da vas redovno obaveštavamo i javićemo vam čim saznamo nešto više".

Aš Dajks je do trenutka prekida veza uspeo da pređe više od polovine predviđene rute, ali kretanje kroz jedan od najnepristupačnijih predela Afrike nosi ogromne opasnosti.

Rizici opasne divljine

Sliv reke Kongo slovi za jedno od najopasnijih područja, gde su avanturisti kilometrima udaljeni od bilo kakve lekarske pomoći. Teška tropska klima pogoduje razvoju infekcija poput malarije i žute groznice, dok dodatnu pretnju predstavljaju i paraziti prisutni u vodi. Pored toga, stalna opasnost preti i od divljih životinja. Nilski konji i krokodili u vodi, kao i gorile i šumski bivoli na kopnu, predstavljaju stalnu pretnju, a ekstremne vrućine i fizička iscrpljenost dodatno otežavaju napredovanje.

Pogledajte u galeriji ranije ekspedicije Aša Dajksa:

1/5 Vidi galeriju Aš Dajks Foto: printscreen/youtube/Ash Dykes

Samo dan uoči ovog događaja, Dajks se oglasio na Instagramu opisavši ekspediciju kao izuzetno tešku i zahtevnu:

"Suočili smo se sa brojnim izazovima, a bilo je i onih koji su sumnjali u nas od samog početka. Stižemo do cilja. Samo gledajte".

Razrešenje misterije

Na sreću, ubrzo su stigle ohrabrujuće vesti. Preko satelitskog uređaja stigla je potvrda da su svi članovi ekipe bezbedni. Kako je timkasnije objasnio, do prekida u komunikaciji došlo je usled tehničkog kvara na opremi. Otkazao je sistem Starlink, kao i eksterni punjači, pa ekipa trenutno nema mogućnost da šalje video-materijale niti obimnije izveštaje. Direktna veza svedena je isključivo na kratke tekstualne poruke kada uspeju da dobiju signal.

"To je sve što znamo za sada. Objavićemo nove informacije čim ih budemo imali. Hvala vam za molitve".

Ovaj poduhvat deo je projekta "Project Six", koji obuhvata šest zahtevnih ekspedicija u šest ekstremnih okruženja širom planete, gde velški istraživač pomera granice sopstvene izdržljivosti.

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