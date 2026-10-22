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Otomn Busing iz američke savezne države Ajove nije očekivala da će poslednjeg dana boravka u Njujorku doživeti iznenađenje koje će pamtiti čitavog života. Na buvljaku je kupila crnu kožnu torbu za samo 35 dolara, a kada je kasnije pregledala njenu unutrašnjost, naišla je na nešto što nije mogla ni da zamisli.

Mlada Amerikanka tog dana nije planirala nikakve veće kupovine, pre svega zato što joj u koferu više nije ostajalo mesta. Ipak, pažnju joj je privukao štand prepun kožne galanterije, gde se nadala da može da pronađe neki vintage model poznatog brenda.

Pošto proizvodi nisu imali istaknute cene, prišla je prodavcu da se raspita. Posle kratkog razgovora dogovorili su cenu od 35 dolara, pa je procenila da se rizik isplati. Dok je pretraživala unutrašnjost torbe u potrazi za etiketom proizvođača, Otomn je naišla na četiri dobro zatvorene crvene koverte. Kako poznaje pojedine azijske običaje, pretpostavila je da je reč o tradicionalnim kovertama za darivanje novca. Na prvi dodir učinilo joj se da bi unutra moglo da se nalazi oko 20 dolara.

Čak i da se ta pretpostavka pokazala tačnom, smatrala je da je napravila odličan posao. Torba sa potpisom Majkla Grina inače vredi između 50 i 100 dolara, što znači da bi i bez dodatnog iznenađenja prošla i više nego povoljno.

"Delovalo mi je da je to izuzetno dobra kupovina samo zbog same torbe. Ako je unutra bilo 20 dolara, praktično sam dobila torbu koja mi se dopada za svega 15 dolara. A čak i da uopšte nije bilo novca, to je i dalje bila odlična cena", objasnila je.

Dočekalo je iznenađenje

Iako je jedva čekala da proveri šta se nalazi u kovertama, odlučila je da sačeka dok ne stigne u hotelsku sobu kako bi izbegla gužvu na pijaci. Do hotela joj je trebalo oko 20 minuta vožnje, tokom kojih je o svom otkriću pisala prijateljima. Kada je konačno otvorila koverte, usledio je šok - umesto 20 dolara, unutra se nalazilo čak 400 dolara u gotovini.

Kupila torbu na buvljaku pa našla koverte sa novcem Foto: Printscreen/Youtube

Otomn je čitav trenutak zabeležila kamerom i objavila na TikToku, gde je njena priča ubrzo privukla veliku pažnju korisnika.

"Mislim da ću ovu torbu smatrati svojom srećnom torbom do kraja života", rekla je oduševljena Amerikanka.

U komentarima su joj korisnici objasnili da su crvene koverte u kineskoj tradiciji poznate kao hongbao, te da se poklanjaju za kinesku Novu godinu i druge svečane prilike. Povezuju se sa srećom, blagostanjem i lepim željama za osobu koja ih prima. Pojedini su se, doduše, zapitali da li bi novac trebalo vratiti prethodnom vlasniku. Otomn je objasnila da je torbu kupila na javnom buvljaku, zbog čega smatra da bi bilo gotovo nemoguće pronaći osobu kojoj je novac prvobitno pripadao.

Neočekivani dobitak Otomn nije želela da potroši na sebe. Umesto toga, odlučila je da 400 dolara podeli sa ljudima koji su joj važni. U narednom periodu planira da poseti venčanja četiri para prijatelja, pa namerava da svakome od njih pokloni po 100 dolara i tako prosledi deo sreće koju je pronašla tokom putovanja u Njujork.

(Kurir/Dnevno.hr)

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