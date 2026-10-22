

- Ovo je moj peti Brk i hvala bogu na tome, hvala znamenju koje nam je Zoran ostavio i ljudima koji čuvaju uspomenu i sećanje na njega. Večeras ste videli čitav čin koji je bio posvećen upravo Zoranu Radmiloviću, intimnom i privatnom okruženju njegovih prijatelja, ljudima s kojima je kreirao, s kojima je bio takmac, ali u duhu, u ideji, u mašti. Od predstava koje sam igrao na Zoranovim danima, nijedna nije ovoliko baštinila sećanje i uspomenu na njega kao ova. Predstava "Profesionalac" je na neki čudan način večeras bila spoj istinskog, stvarnog života i onoga što je teatarska pozorišna fikcija. Privilegija mi je što ovaj komad igram sa Igorom, jer i ovaj Brk i ceo projekat ne bi bio takav da nismo toliko usredsređeni jedno na drugo i da se toliko ne dajemo u toj partnerskoj igri i kao glumci i kao ljudi. Ovde ništa večeras nije bilo komično, već izuzetno duhovito, a razlika u tome postoji. Ono što je sigurno jeste da je "Profesionalac" pre svega emotivna predstava, u kojoj nam teatarske sudbine likova zapravo odslikavaju današnje društvo - rekao je nagrađeni glumac Nenad Jezdić.