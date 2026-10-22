Nenadu Jezdiću peti Zoranov brk u Zaječaru: "Profesionalac" je spoj stvarnog života i teatra koji odslikava današnje društvo
- Nenad Jezdić dobio je peti Zoranov brk u Zaječaru za ulogu Luke Labana u predstavi 'Profesionalac'.
- Glumac je rekao da je čitav čin bio posvećen Zoranu Radmiloviću i da predstava spaja stvarni život i teatarsku fikciju.
- Jezdić je ocenio da 'Profesionalac' emotivno odslikava današnje društvo, a naglasio je i značaj partnerske igre sa Igorom.
Pretposlednje takmičarske večeri Dana Zorana Radmilovića publika je imala priliku da pogleda predstavu "Profesionalac" po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića i izvođenju Zvezdara teatra. Iako se ne može poreći legendarni status prve postave s Batom Stojkovićem i Bogdanom Diklićem, nova beogradska postavka dokazuje da je "Profesionalac" ne samo muzejski eksponat već živo ogledalo društva koje se vrti u istom krugu.
Nenad Jezdić u komadu igra Luku Labana, penzionisanog policajca, profesionalca koji je celog života ispunjavao zadatke. Kad mu je centralna tačka identiteta oduzeta, prestao je da postoji. Njegov Luka je težak, surov, ali i duboko ranjiv čovek kog je sistem isekao iznutra. Za ovu ulogu Jezdić je već dobio glavne glumačke nagrade na festivalima ove godine. Kolekciju nagrada uvećava i priznanje za glumačku bravuru Zoranov brk.
Pogledajte scene iz predstave
- Ovo je moj peti Brk i hvala bogu na tome, hvala znamenju koje nam je Zoran ostavio i ljudima koji čuvaju uspomenu i sećanje na njega. Večeras ste videli čitav čin koji je bio posvećen upravo Zoranu Radmiloviću, intimnom i privatnom okruženju njegovih prijatelja, ljudima s kojima je kreirao, s kojima je bio takmac, ali u duhu, u ideji, u mašti. Od predstava koje sam igrao na Zoranovim danima, nijedna nije ovoliko baštinila sećanje i uspomenu na njega kao ova. Predstava "Profesionalac" je na neki čudan način večeras bila spoj istinskog, stvarnog života i onoga što je teatarska pozorišna fikcija. Privilegija mi je što ovaj komad igram sa Igorom, jer i ovaj Brk i ceo projekat ne bi bio takav da nismo toliko usredsređeni jedno na drugo i da se toliko ne dajemo u toj partnerskoj igri i kao glumci i kao ljudi. Ovde ništa večeras nije bilo komično, već izuzetno duhovito, a razlika u tome postoji. Ono što je sigurno jeste da je "Profesionalac" pre svega emotivna predstava, u kojoj nam teatarske sudbine likova zapravo odslikavaju današnje društvo - rekao je nagrađeni glumac Nenad Jezdić.
Takmičarski deo festivala Dani Zorana Radmilovića zatvara u Domu kulture u Boru Narodno pozorište Republike Srpske iz Banjaluke izvođenjem komada "Martin udio", koji je po tekstu Sanje Savić Milosavljević režirao Nikola Bundalo.
Bonus video: Nenad Jezdić o Bati Stojkoviću