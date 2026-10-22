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Ono što je započelo kao želja za besprekornim tenom i očuvanjem mladalačkog izgleda preraslo je u jednu od najtežih zdravstvenih tragedija. Nekadašnja južnokorejska manekenka Hang Mioku pretrpela je trajna oštećenja i deformitet lica pošto je, pogođena teškom zavisnošću od estetskih korekcija, počela sama sebi u tkivo lica da ubrizgava obično jestivo ulje.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Hang Mioku:

1/4 Vidi galeriju Hang Mioku - izdeformisala lice ubrizgavanjem jestivog ulja Foto: Printscreen/Facebook

Sa svega 28 godina Hang Mioku otišla je na svoj prvi estetski zahvat. Želja da usavrši izgled i postigne savršeno glatku kožu ubrzo se pretvorila u nekontrolisanu zavisnost od hirurških i kozmetičkih procedura. Karijeru je nastavila u Japanu, gde je učestalo odlazila na nove operacije. Međutim, svaka naredna intervencija dodatno je narušavala njen izgled, pa joj je lice bivalo sve natečenije i znatno uvećano.

Odbijanje lekara

Stanje je postalo toliko ozbiljno da su estetski hirurzi na kraju odlučno odbili da vrše dalje zahvate, dok je jedan od lekara ukazao na to da Hang pati od psihičkih problema. Iako je kratkotrajno bila podvrgnuta stručnom lečenju zavisnosti, ubrzo se vratila ranijim navikama. Kada više nije mogla da pronađe lekara koji bi je operisao, sama je nabavljala bočice silikona i ubrizgavala ih u lice.

Hang Mioku - posle operacija Foto: Printscreen/Facebook

Nakon što je ostala bez zaloga silikona, odlučila se za izuzetno rizičan korak – počela je direktno pod kožu da ubrizgava obično jestivo ulje.

Medicinske posledice ubrizgavanja ulja u tkivo

Unos jestivog ulja u organizam na ovaj način nosi ekstremne rizike i dovodi do teških i trajnih zdravstvenih poremećaja. Prema naučnom radu objavljenom u stručnom časopisu "Brazilian Journal of Plastic Surgery", primena ulja u estetske svrhe uzrokuje ozbiljne komplikacije poput hroničnih zapaljenja, gnojnih procesa i tvrdih otoka nastalih usled prekomernog zadržavanja tečnosti u tkivu. Uz to, ulje ispod kože stvara tvrde čvorove i izrasline poznate kao oleomi, trajno oštećujući tkivo.

Još jedna studija, objavljena u časopisu "Acta Biomedica", potvrdila je da oštećenja tkiva izazvana uljem vode do pojave otvorenih rana, apscesa i fistula – opasnih kanala koji povezuju tkiva i mogu prenositi krv i gnoj.

Surov nadimak

Zbog neprekidnog ubrizgavanja ulja, lice Hang Mioku deformisalo se do neprepoznatljivosti. Neuskođenost između njenog izuzetno uvećanog lica i sitne građe tela naveo je meštane u njenom rodnom mestu da joj daju okrutan nadimak "stojeći ventilator".

Hang Mioku - posle operacija Foto: Printscreen/Facebook

Njena potresna sudbina skrenula je pažnju javnosti nakon što je prikazana u dokumentarnim emisijama na južnokorejskoj televizijskoj mreži SBS. Gledaoci i humani ljudi ubrzo su prikupili novčana sredstva kako bi joj omogućili složene korektivne operacije.

Trajne posledice

Zahvaljujući prikupljenoj pomoći, Hang je prošla kroz seriju zahtevnih hirurških operacija. Doktorski tim uspeo je da iz njenog lica odstrani stotine grama stvrdnute mase, čime je obim njenog lica znatno smanjen. Ipak, uprkos velikim naporima hirurga, oštećenja tkiva bila su isuviše duboka, pa je nekadašnja manekenka ostala sa trajnim posledicama po izgled i zdravlje.

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