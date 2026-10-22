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Japanci su poznati po praktičnim rešenjima za održavanje doma, a jedan od saveta koji se često povezuje sa njihovim navikama jeste redovno provetravanje i kontrola vlage pomoću jednostavnih, prirodnih materijala. Ipak, važno je razlikovati tradicionalne kućne savete od metoda čija je efikasnost naučno potvrđena.

Ako se u vašem domu skuplja vlaga, pojavljuju se kapljice na prozorima ili se oseća ustajao miris, postoji nekoliko jednostavnih načina da ublažite problem.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Trik sa zgužvanim novinskim papirom

Jedan od jednostavnih trikova koji se koristi i u japanskim domaćinstvima jeste postavljanje zgužvanog novinskog papira u ormare, cipelarnike i druge zatvorene prostore. Papir upija deo vlage, a kada se ovlaži, treba ga zameniti novim. Ovaj metod može biti koristan u manjim, zatvorenim prostorima, ali nije dovoljan za uklanjanje velike količine vlage iz cele prostorije.

1. Drveni ugalj u ormaru

Ugalj se u Japanu tradicionalno koristi i za kontrolu vlage u pojedinim delovima doma. Može pomoći u smanjenju neprijatnih mirisa, a određene vrste uglja mogu da upijaju vlagu. Za ozbiljniji problem ipak je potreban efikasniji odvlaživač.

2. Kratko, ali temeljno provetravanje

U japanskim domovima veliki značaj pridaje se protoku vazduha. Otvorite prozore na suprotnim stranama stana, ako je moguće, kako bi vazduh mogao da cirkuliše. Provetravajte kada je spoljašnji vazduh suvlji; tokom kišnih i veoma vlažnih dana prozori mogu doneti još vlage.

3. Ostavite prostor između nameštaja i zida

Veliki ormari i kreveti postavljeni tik uz hladan zid mogu sprečiti cirkulaciju vazduha i pogodovati pojavi buđi. Odmaknite nameštaj nekoliko centimetara od zida i povremeno otvorite vrata ormara kako bi se unutrašnjost provetrila.

Foto: Olga Ionina / Alamy / Profimedia

Šta je najvažnije ako imate vlagu u stanu?

Ciljajte na relativnu vlažnost vazduha od približno 40 do 60 odsto. Mali higrometar može vam pokazati da li je vazduh zaista previše vlažan. Ako se kondenzacija stalno pojavljuje na prozorima, zidovi su mokri ili se buđ vraća, potrebno je utvrditi uzrok — na primer, prodor vode, curenje cevi ili lošu ventilaciju. U takvim slučajevima novinski papir i ugalj nisu trajno rešenje.