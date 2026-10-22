Slušaj vest

Novosadski džez festival našao se u finalu prestižnih Heavent Festivals Awards 2026, međunarodne nagrade koja na osnovu najuspešnijih koncepata prepoznaje najbolje festivale u Evropi. Nominovan u kategoriji najboljeg međunarodnog festivala sa dnevnim kapacitetom do 15.000 posetilaca, Novosadski džez festival našao se među finalistima koji se izdvajaju ne samo kvalitetom muzičkog programa, već i kreativnošću i inovativnošću koncepta, produkcijom, održivošću, iskustvom publike i doprinosom lokalnoj zajednici.

Novosadski džez festival Foto: Vladimir Veličković



Ove godine, prvi put od kako postoji Heavent Festivals Awards, priliku da učestvuje u izboru nagrađenih dobila je i publika, koja svojim glasovima može da podrži Novosadski džez festival na međunarodnoj sceni.

Nagrade se dodeljuju u okviru Heavent Paris, jednog od vodećih evropskih sajmova industrije događaja, koji okuplja više od 20.000 profesionalaca iz oblasti organizacije, produkcije i promocije događaja. O najboljim festivalima odlučuje međunarodni žiri, u čijem sastavu su predstavnici francuskog Ministarstva kulture, stručnjaci u toj oblasti, kao i predstavnici velikih komercijalnih brendova.



Plasman Novosadskog džez festivala u evropsko finale dolazi nakon započete trogodišnje strategije razvoja 2025. godine, kroz saradnju Kulturnog centra Novog Sada i Fondacije „Novi Sad - Evropska prestonica kulture“, iz koje je proizašao novi koncept festivala ove godine. Sa željom da se vrhunska džez muzika približi široj publici i da se festival više poveže sa novosadskim identitetom, koncept je ove godine podrazumevao izlazak iz tradicionalnih koncertnih prostora i pretvorio centar grada u veliku otvorenu muzičku scenu.

Novosadski džez festival Foto: Vladimir Veličković



Pod sloganom „Lagáno“, tokom tri festivalska dana, više od 80 izvođača iz osam zemalja predstavilo se kroz više od 35 sati programa, koji je spojio svetska džez imena, mlade umetnike i savremene muzičke pravce. Koncerti u Letnjem bioskopu, Katoličkoj porti, Njegoševoj i Ulici Laze Telečkog, uz brojne besplatne sadržaje, omogućili su da džez postane dostupan i publici koja ranije nije posećivala festival.



Uspeh novog koncepta potvrđuju i rezultati nezavisnog istraživanja, prema kojem su posetioci ovogodišnji koncept Novosadskog džez festivala ocenili sa visokih 4,73 od mogućih 5, dok je čak 53,8 odsto ispitanika prvi put posetilo festival. Ovaj rezultat posebno je značajan u kontekstu razvoja publike i otvaranja prostora za nove generacije ljubitelja džeza.

Svi koji žele da podrže Novosadski džez festival na evropskoj festivalskoj sceni mogu da glasaju putem sledećeg linka: https://www.heavent-paris.com/en/heavent-awards-vote

Novosadski džez festival Foto: Vladimir Veličković