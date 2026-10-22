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Žena je ostala užasnuta nakon što se bezazlen obrok sa novim osmehom pretvorio u neprijatno iznenađenje. Umesto blistavih, belih zuba kakve je priželjkivala, dobila je prizor koji ju je naterao da svoje iskustvo podeli sa korisnicima društvenih mreža.

Hiljade građana svake godine putuju u Tursku kako bi dobili takozvani holivudski osmeh. Jedan od glavnih razloga su pristupačnije cene u poređenju sa stomatološkim uslugama u Velikoj Britaniji.

Ipak, iskustvo jedne žene pokazalo je da čak i naizgled bezazlene situacije mogu da pokvare radost zbog novog osmeha.

Foto: TikTok

Novi zubi, a onda neprijatno iznenađenje za stolom

Korisnica TikToka Šan privukla je veliku pažnju nakon što je podelila snimak svog peha tokom prvog obroka sa privremenim zubima, postavljenim u okviru estetskog stomatološkog tretmana u Turskoj.

Pre nego što se odlučila za zahvat u inostranstvu, razmatrala je nekoliko načina da poboljša izgled svojih prirodnih zuba.

„Fiksna proteza u Velikoj Britaniji bila je preskupa, a razmišljala sam i o kompozitnim fasetama, ali nisam mogla da ih dobijem jer su mi zubi bili previše krivi“, objasnila je svojim pratiocima u videu.

Šan je na društvenim mrežama dokumentovala čitav proces, uključujući i trenutak kada je pokazala svoje zube nakon brušenja, koji su tada izgledali poput malih patrljaka, pre postavljanja novih zubnih nadoknada.

Iako je osoblje klinike opisala kao „neverovatno“, čini se da joj niko nije skrenuo pažnju na jedan važan detalj: privremeni zubi mogli bi da promene boju ukoliko bude jela namirnice sa intenzivnim pigmentima.

Foto: TikTok

Makarone sa sirom pretvorile su njen osmeh u noćnu moru

Problem je nastao kada je Šan odlučila da pojede porciju makarona sa sirom. Jelo karakteristične žute boje ostavilo je tragove na njenim privremenim zubima, pa njen novi osmeh više nije izgledao onako kako je zamišljala.

Svoj peh podelila je na TikToku uz šaljiv opis:

„POV: Prvi put jedeš sa privremenim zubima, a ne znaš da mogu da se oboje.“

U opisu snimka upozorila je i druge koji razmišljaju o sličnim estetskim zahvatima.

„Shvatite ovo kao znak da NE jedete ništa, inače ćete okolo hodati sa ovako umrljanim zubima“, poručila je.

Snimak je postao viralan i prikupio čak 1,2 miliona pregleda, a brojni korisnici komentarisali su njen problem i pokušavali da joj pomognu savetima.

Ljudi joj savetovali pastu za izbeljivanje zuba

Neki korisnici predložili su joj da pokuša da ukloni žućkaste tragove pastom za zube sa ljubičastim pigmentima, koje se koriste za neutralisanje žutih tonova.

„Mogla bi da probaš pastu sa ljubičastim pigmentima za posvetljivanje“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je podelio iskustvo sa sličnim problemom.

„Privremeni zubi su najgori. Moj stomatolog mi je rekao da koristim pastu za izbeljivanje dok imam privremene zube. To bi trebalo da pomogne“, glasio je jedan od komentara.

Jedna korisnica ispričala je da je i sama doživela sličnu neprijatnost, ali sa zubnom krunicom.

„Ovo se dogodilo mojoj prednjoj krunici u indijskom restoranu. Postala je limetazelena! Nisam mogla da razumem zašto me konobar čudno gleda. Muž je znao šta se dogodilo, ali mu je bilo smešno, pa mi nije rekao sve dok nismo stigli kući“, napisala je.

Bilo je i onih koji su iz čitave situacije izvukli drugačiju pouku.

„Još jedan razlog da budete zadovoljni svojim prirodnim zubima“, zaključio je jedan korisnik.

tretmanu u Turskoj. Neki su čak tvrdili da je dobijanje takozvanih „turskih zuba“ najgora stvar koju neko može da uradi svojim prirodnim zubima.