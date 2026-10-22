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Četvrti deo francuske serije "Lupin" sa Omarom Sijem u glavnoj ulozi stiže 23. oktobra na Netfliks, skoro tri godine posle treće sezone. Svih osam novih epizoda biće dostupno odjednom. Kako prenosi Netfliks, svaka epizoda traje oko 45 minuta, pa je ovo najduži deo serije do sada. Prva dva dela imala su po pet epizoda, a treći sedam.

Lupin 4 sezona Foto: Printscreen/Youtube/Netfliks

Radnja počinje četiri godine posle trećeg dela, na čijem se kraju Asan Diop predao policiji kako bi zaštitio porodicu. Prema zvaničnom opisu radnje, Asan je i dalje iza rešetaka. Želi da odsluži kaznu i ispuni obećanje sinu da će zajedno otići kod porodice u Senegal.

Planove mu ruši zagonetna najava sa Lupenovim potpisom da će više muzeja biti opljačkano istovremeno. Pljačke uspevaju uprkos pojačanom obezbeđenju, a sve ukazuje na Asana.

Kamera ga čak snima u jednom muzeju tokom pljačke u kojoj je teško povređena kapetanka Sofija Belkasem. Da bi dokazao nevinost i razotkrio imitatora, Asan mora da pobegne iz zatvora i ponovo postane Lupen.