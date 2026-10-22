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Srpski javni servis RTS navodno je potvrdio da će Srbija učestvovati na 71. izdanju Pesme Evrovizije, koje će biti održano u maju 2027. godine u Burgasu, u Bugarskoj.

Iako se na samom zvaničnom sajtu RTS-a još uvek čeka objava javnog konkursa ili detaljnog saopštenja za domaće medije, javni servis je slanjem potvrde partnerskim evrovizijskim platformama i Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) zvanično uvrstio Srbiju na listu zemalja učesnica za takmičenje u Burgasu, piše ESC kompakt.

Poslednjih nedelja spekulisalo se da bi Srbija mogla da odustane od učešća, budući da je konačna odluka doneta prilično kasno.

Potvrdom učešća Srbije, preliminarni spisak zemalja učesnica Evrovizije 2027. porastao je na 33.

Na jednoj instagram stranici pojavila se i navodna potvrda Sandre Perović o učešću Srbije na Evroviziji.

"Glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a, potvrdila mi je putem imejla da će Srbija učestvovati na Evroviziji 2027. godine i da je RTS u predviđenom roku prijavio učešće Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU)", navodi stranica capybaravision.

Foto: Instagram

Spekulacije o mogućem povlačenju Srbije uglavnom su podstaknute činjenicom da RTS po pravilu već u septembru započinje pripreme za nacionalni izbor predstavnika, dok ove godine takvih aktivnosti nije bilo.

Dodatnu neizvesnost izazvala je i nedavna promena na mestu generalnog direktora RTS-a, što je otvorilo pitanja o mogućim promenama u pristupu Evroviziji, pa čak i o odustajanju od takmičenja.

Za sada nije poznato da li će RTS i naredne godine organizovati nacionalni izbor "Pesma za Evroviziju" ili će se opredeliti za interno odabranog predstavnika.

Foto: Damir Dervišagić

Ukoliko bude izabran drugi model, to bi bio prvi put od 2017. godine da Srbija svog predstavnika za Evroviziju bira internim putem.

Srbiju je na Evroviziji 2026. godine predstavljala grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene".

U finalu takmičenja zauzeli su 17. mesto sa ukupno 90 poena, uključujući po 12 poena od žirija i publike u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

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