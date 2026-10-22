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Biljka žada mnogo je poznatija kao drvo novca (Crassula ovata) i spada u sukulente koji donose sreću i dobru energiju.

Nega ovih biljaka je veoma jednostavna, ali je važno između ostalog znati koliko treba da ih zalivate, jer previše vode može da dovede do njihovog truljenja.

Drvo novca ima debele listove gde se skladišti voda, tako da ih ne treba čestozalivati, ali je ipak važno proveriti zemljište pre nego što im date vode.

U nastavku saznajte kako i koliko često treba zalivati krasulu ili drvo novca:

Kako znati kada drvetu novca treba voda?

Potrebe biljaka za zalivanjem menjaju se na osnovu različitih parametara. Kada će biljka biti spremna za zalivanje zavisi od vlažnosti zemljišta, a odabir vremena zalivanja nakon određenog broja dana nije pouzdan.

- Ne postoji standardna učestalost zalivanja drveta novca, jer zavisi od doba godine, temperature, vlažnosti i veličine saksije u kojoj biljka raste- kaže Ronda Kajzer, autorka knjige „Vintidž seoska bašta“.

Zašto se krasula suši Foto: blickwinkel/F8-DASBILD, blickwinkel / Alamy / Profimedia

Provera zemljišta

Pre zalivanja, proverite zemljište kako biste bili sigurni da je vašem drvetu novca potrebna voda i kako biste sprečili prekomerno zalivanje. Drvo novca više voli suvo nego vlažno zemljište.

Uradite jednostavan test zemljišta tako što ćete umetnuti prst u zemlju na dubinu od oko 5cm da biste proverili vlažnost. Ako je vlažno na dodir, bolje je sačekati sa zalivanjem neko vreme. Ako je suvo, onda je spremno za zalivanje.

Ako niste sigurni, Ronda Kajzer savetuje da sačekate nekoliko dana pre zalivanja.

- Uvek je najbolje biti oprezan i odložiti zalivanje za nekoliko dana, nego prerano zalivati biljku- kaže ona i dodaje da je nedovoljno zalivanje krasule je mnogo manje štetno od prekomernog zalivanja.

Posmatrajte lišće

Još jedan pokazatelj da drvetu novca treba voda jeste posmatranje lišća.

- Kada je u dobrom stanju, listovi su tvrdi i mesnati- kaže Kajzer i dodaje:

- Kada je biljka žedna, njeni listovi postaju mekši ili mogu imati nabore.-

Zašto se krasula suši Foto: Hazrat Bilal / Alamy / Profimedia

Koliko često zalivati biljku žada?

Pored provere vlažnosti zemljišta, ako želite da imate predstavu o tome koliko često ćete možda morati da zalivate, to se kreće od jednom do dva puta mesečno.

U proseku, većini krasula je potrebno zalivanje svake dve ili četiri nedelje u sezoni aktivnog rasta, a još ređe tokom zimskih meseci.

Kako zalivati drvo novca?

Krasulu treba temeljno zalivati.

- Uglavnom dodajem malo vode svojoj biljci žada: ako voda odmah nestane kroz drenažne rupe, onda je pustim da ponovo upije tu vodu-kaže hortikulturista Džastin Hankok i dodaje da onda stavlja još malo vode da vidi da li će nestati.

Oba stručnjaka preporučuju duboko zalivanje umesto davanja malih porcija vode.

- Duboko zalivanje biljaka podstiče korenje biljaka da raste dublje u zemljište, umesto da ostane plitko, blizu površine biljaka- kaže Kajzer.

Ako se posuda napuni vodom, vratite je u saksiju ili je ispraznite.

Dozvoljavanje biljci žada da stoji u vodi može dovesti do truljenja korena, kaže Kajzer. Reagujte brzo kada vidite posudu punu vode.

- Nikada ne ostavljajte biljku žada da stoji u vodi duže od oko 15 minuta; duže od toga je previše vremena da se ostavi da se natopi-kaže Hankok.

Drvo novca Foto: Profimedia

S druge strane, Kajzer kaže da ako se zemljište drži vlažnim, ono lišava korene kiseonika, što stvara idealne uslove za gljivične bolesti.

Morate da poznajete zemljište

Vrsta zemljišta je bitna kada zalivate biljku žada. Preporučuje se da koristite dobro drenirano zemljište za kaktuse kad sadite krasulu.

Saksije treba da imaju drenažne rupe

Uverite se da saksije imaju drenažne rupe, jer je adekvatna drenaža podjednako važna kao i pravilno zalivanje.

Morate da poznajete svoju saksiju

Vrsta posude koju koristite takođe utiče na to koliko često ćete možda morati da je zalivate. Na primer, saksije od terakote se brže suše od glinenih, glaziranih keramičkih i plastičnih saksija.

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