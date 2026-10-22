Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026

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Turski biznismen je kupio grudnjak vredan 50 miliona dolara (oko 43 miliona evra) koji je Kajli Džener pre tri dana nosila na ovogodišnjoj modnoj reviji prestižne modne kuće Victoria's Secret.

Pogledajte u galeriji fotografije sa revije:

1/33 Vidi galeriju Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul na reviji Viktorijas sikret 2026. u Kalver Sitiju Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kako navodi turski portal Haberler, Turčin je papreno skup veš kupio kao poklon svojoj supruzi. Identitet biznismena još nije poznat, a svi se pitaju ko je srećnica koja je sada vlasnica glamuroznog brushaltera.

Ali, iako turski mediji izveštavaju da je grudnjak prodat, još nema zvanične potvrde o tome iz brenda Victoria's Secret.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Kajli Džener:

1/9 Vidi galeriju Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portal Page Six je ranije objavio da će grudnjak posle čuvene revije biti vraćen u juvelirnicu Jacob & Co. u Njujorku, gde će biti ponuđen zainteresovanim kupcima.

Za razliku od prethodnih grudnjaka iz kolekcije "Fantasy Bra“, koji su uglavnom razmontirani nakon revije kako bi se dijamanti i drugo drago kamenje mogli koristiti za izradu nakita, očekuje se da će ovaj komad veša ostati u svom originalnom obliku. Predstavnik brenda je potvrdio da planiraju da ga prodaju u jednom komadu.

Fantasy Bra Foto: Jacob & Co. / Ferrari / Profimedia

Brushalter je procenjen na 50 miliona dolara (oko 43 miliona evra) i predstavllja najskuplji komad iz kolekcije "Fantasy Bra“ u istoriji Victoria's Secret modne marke.

Nastao je u saradnji sa poznatom kućom za nakit Jacob & Co., a ukrašen je sa čak 4.410 dijamanata. Posebno se na njemu ističe veliki žuti dijamant od 75,54 karata, čija se vrednost procenjuje na oko 22 miliona dolara odnosno oko 19 miliona evra.

U izradi je učestvovalo 15 majstora, koji su uložili više od 1.000 sati rada. Uprkos tome što je komad veša, težak je oko 1,8 kilograma zbog velike količine dragog kamenja.

Fantasy Bra Foto: Victoria’s Secret / Ferrari / Profimedia

To što je Kajli Džener nosila najluksuzniji grudnjak, smatra se pravim presedanom, a isto važi i za njen hoda sa anđeoskim krilima. Rijaliti zvezda i preduzetnica je prva u istoriji kojoj je to pošlo za rukom, a da nije ni manekenka ni anđeo Victoria's Secret. Mnogi kritikuju odluku o njenom učešću, a iz brenda taj kontroverzni potez ovako objašnjavaju.

Kritike prati i veliko interesovanje pa se danima piše upravo o Kajli Džener i spornom delu revije. Ništa manje se i nije očekivalo.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kajli Džener