UMRO JE, SVI SMO BILI POGOĐENI! Bajaga otvoreno o velikom gubitku: Znali smo da je bolestan, ali se uvek izvlačio, pomenuo i Saru

Frontmen grupe Bajaga i instruktori kaže da je rođenje unuke bilo nešto lepo što mu se desilo prošle godine i nada se da će se sada deca više rađati, jer je dosta ljudi preminulo od posledica korona virusa.

Momčilo Bajagić Bajaga osvrnuo se na takmičenje Evrovizije, čiji je učesnik kao tekstopisac dve pesme, a pričao je i o unuci Sari, koja se rodila u decembru prošle godine, piše Blic.

- Potpuno sam zaboravio sve od onog kada sam bio tata malog deteta, ali jako me je obradovalo, dobio sam unuku Saru koja je mnogo slatka. To je jedna lepa stvar i voleo bih da se što više dece rađa, jer vidite koliko ljudi umire, to je nešto lepo što mi se desilo u prošloj godini - rekao je pevač, te je dodao da se uloga oca i dede znatno razlikuje:

- Teža je uloga oca, ali videćemo kada porastu, ne bi trebalo dedama da bude teška, nego prijatna da kažem obaveza. Mala deca imaju tu svoju malu energiju koja je mnogo jaka, zato su postojala verovanja da stari ljudi ne treba da idu odmah kod male dece - rekao je on u razgovoru za Blic.

Bajaga je napisao dve pesme za predstojeću Evroviziju, jednu za grupu "Biber", a drugu za Dušana Svilara.

- Svilarova pesma je pop, a druga je etno, obe su lepe. Mislim da ćemo teško proći ovde, a u Evropi tek, tamo je neki drugi ukus. Evrovizija izaziva puno pažnje, hteli smo da ljudi primete i ove pesme. Nismo ih radili za takmičenje, već smo posle odlučiili da ih prijavimo - izjavio je Bajaga, koji je imao samo reči hvale za zvezdu "Granda".

- Dušan je trenutno sigurno najbolji muški tenor pevač u ovom stilu. Slučajno mi je, uz Božju pomoć legao taj tekst. Jezik na kojem smo dobili tu prvu verziju odakle je Rastko vadio delove je bio nerazumljiv, kada smo sklopili, nikome nije bilo jasno o čemu se peva, onda sam na modernom srpskom napisao ljubavni tekst i to se lepo složilo - zaključio je Bajaga.

Bajaga je učestvovao na humanitarnom koncertu „Dete od snova“, gde je zajedno sa svojim kolegama podržao borbu mališana koji boluju od raka.

- Svi koji su učestvovali su pokazali da imaju osećaj za takve stvari i to treba da se radi kada možete. Novac će otići na pravo mesto, nadam se da će se i ta deca obradovati. Lično bih voleo da je bila Marakana pa da nas je više, ali je i u Kombank dvorani lepo - rekao je muzičar.

U godini za nama napustile su nas mnoge pevačke legende, među kojima je i pevač grupe „Parni valjak“ Aki Rahimovski, sa kojim je Bajaga bio jako blizak.

–-Poznavao sam ga sigurno više od 30 godina, sećam se kada je došao u grupu „220“ koja je bila začetak „Parnog valjka“. Iskreno je voleo to što radi. Kada smo bili klinci bio je pravi roker, dobar drug. Dosta smo svirali zajedno. Pre tri, četiri godine nas je pozvao da vidimo njegovog sina, pa smo se šalili da li će biti pevač i onda je preminuo i svi smo bili pogođeni. Znali smo da je bolestan, ali se uvek izvlačio – rekao je Bajaga, koji će sa još mnogim kolegama u martu na koncertu u Zagrebu pevati u Akijevu čast:

- Lepo je i drago mi je što ćemo otpevati, ali nikome nije lako u tim situacijama. Pevao sam na komemoraciji Vladi Divljanu, u prvom redu je sedela porodica, deca plaču... Čitao sam tekst iako ga znam napamet, jer me nije držala koncentracija. Previše me je to pogodilo.

