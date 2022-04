BATA ŽIVOJINOVIĆ UMALO DA POGINE TOKOM SNIMANJA LEGENDARNE SCENE: Pola veka ratnog spektakla VALTER BRANI SARAJEVO

Kultni film "Valter brani Sarajevo" Hajrudina Krvavca drži rekord po broju gledalaca jednog filma proizvedenog na području bivše Jugoslavije.

Za 50 godina gledalo ga je više od milijardi ljudi. "Valter" je i prvi strani film koji se posle Kulturne revolucije prikazivao u Kini, gde njegova popularnost ne jenjava ni danas. Svoju antologijsku ulogu u ovom filmu odigrao je Velimir Bata Živojinović, koji u Kini i dan-danas ima kultni status.

Bata je ostao upamćen i po ulozi Valtera, a u filmu je pobio 40 Nemaca, ali umalo mu u jednoj sceni oni nisu došli glave.

- Mogao sam otići u nebesko carstvo kaskadera i kad sam snimao „Valtera“. U jednoj sekvenci okršaja sa Švabama u okupiranom Sarajevu trebalo je da me zameni dubler. Režiser je znao da ja sam sebi dubliram. Valter je u tom obračunu sa nemačkim vojnicima trebalo da se konopcem spusti sa 35 metara visoke sahat-kule. I da pritom puca iz mašinke - ispričao je Bata u razgovoru s novinarem Đorđem Gajićem 1986. godine.

Scena je, prema njegovim rečima, bila opasna i za iskusnog kaskadera.

Popularan i u Kini

- Kad sam se popeo na sahat-kulu, od visine mi se zavrtelo u glavi. Sve je bilo spremno. Pala je klapa i ja sam krenuo niz konopac u nešto što je, bar meni, ličilo na provaliju. Nemački vojnici sa šlemovima pucali su, ciljajući u mene. Klizio sam niz konopac. Konopac sam držao ispod pazuha. Drugom rukom sam pucao iz šmajsera. Odjednom sam osetio bol, kao da me neko pogodio u mišicu pravim metkom. Za trenutak sam se zaustavio, mada prema uputstvima reditelja nisam smeo da se zadržavam - rekao je Bata i dodao:

- Bol je bio nepodnošljiv. U stvari, konopac mi je pekao mišicu kroz odelo. Kao da mi je neko na taj deo tela prosuo gomilicu usijanog žara. Znao sam: ispustim li konopac, sunovratiću se na zemlju. Morao sam da trpim. Nisam mogao da se vratim nazad, jer nisam imao toliko snage da bih se uspentrao uz konopac, a tle je još bilo daleko. Stisnuo sam zube i nastavio da se spuštam. Uz zaglušujuću pucnjavu iz šmajsera.Kadar je uspešno snimljen i završio u filmu koji je Bati doneo veliku slavu u Kini.

Naučili na njegovim greškama... Bata na snimanju filma sa Pavlom Vuisićem

Ponovo bi uradio isto

- Niko u tom trenu nije znao šta doživljavam. A mogao sam poleteti kroz vazduh. Kad sam se spustio na zemlju, bio sam u goloj vodi. Umalo se od bola nisam onesvestio. Ali ja sam to sakrio, niko to nije ni zapazio. Sve je ispalo snažno, uverljivo. Rizik se isplatio. Međutim, ja ne stavljam glavu u torbu iz nekog ličnog ćefa, iz nekih apstraktnih razloga.Bata bi tokom svoje karijere ponovo uradio isto.- Smatram to sastavnim delom svoga posla, svoje profesije, koja, osim onih lepih, ima i svojih ružnih strana. Snimanje filma za glumca nije samo bubanje uloge, studiranje teksta, kafenisanje u pauzama snimanja, vika asistenata režije na statiste, već je to i mukotrpan rad koji iziskuje i ogroman fizički napor. Dubliram samome sebi zbog uverljivosti, smatrajući to isključivo sastavnim delom svoga posla. Osim toga, ja sam čovek koji u poslu ne trpi, ne toleriše nikakvo izvlačenje: ne stavljam glavu u kraj kad nastane prpa, kad nešto zapne, volim da poturim leđa, jer sam za to i plaćen.

"Valter brani Sarajevo" je uzbudljiv, akcioni, špijunski film o sarajevskim ilegalcima i njihovom vođi, partizanskom obaveštajcu Vladimiru Periću Valteru. Film je snimljen 1972. godine po scenariju Đorđa Lebovića, Mome Kapora, Hajrudina Krvavca i Save Pređe, dok je producent bio Hidajet Čalkić. Pored Bate u naslovnoj ulozi, igrali su vrhunski jugoslovenski glumci: Rade Marković, Ljubiša Samardžić, Dragomir Bojanić Gidra, Neda Spasojević, Pavle Vuisić, Slobodan Dimitrijević Lobi" Igor Galo, Stevo Žigon, Faruk Begoli, Relja Bašić, Etela Pardo, Voja Mirić, Vladan Holec, Davor Antolić, Boro Begović, Eugen Verber, Miralem Zupčević, Rudi Alvađ, Ramiz Sekić, Demeter Bitenc, Husein Čokić, Dragan Stipić, Zoran Belić, Ranko Gučevac, Jozo Lepetić, a kao epizodista se prvi put na filmu pojavljuje Emir Kusturica. Pored jugoslovenskih igrali su i nemački glumci: Hanjo Hase, Rolf Remer, Vilhelm Koh Hege, Herbert Kefer, Fred Delmar i Helmut Šrajber.

Koliki je uticaj ostvario ovaj film govore i činjenice da je u Sarajevu otvoren muzej pod nazivom Valter brani Sarajevo, u Mladenovcu se održava filmski festival "Valter" kao omaž Bati Živojinoviću, a Ahmet Muminović je nacrtao strip "Valter brani Sarajevo", čije je kinesko izdanje prodato u osam miliona primeraka.

Ostale su i poznate rečenice iz filma: "Strijelac zove Kondora", "Čekam te u pet kraj Begove džamije", "Vazduh trepti kao da nebo gori", "Diese Stadt ist Walter" (Ovaj grad je Valter).

Film "Sok od šljiva" POVREDIO KIČMU, PA MORAO NA OPERACIJU Bata Živojinović, kao što smo već pisali, nije igrao u seriji „Poslednji čin" Nikolu Kalabića. Povredio je kičmu na snimanju filma „Sok od šljiva", što ga je vezalo za krevet na duže vreme. Pod injekcijama je snimio seriju „Priče iz majstorske radionice", ali je ubrzo potom morao na operaciju diskus hernije, koju su u zemunskoj bolnici uspešno izveli čuveni profesori Ercegovac i Davidović.

