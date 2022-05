DVA PUTA SAM POKUŠALA DA UBIJEM OCA: Šokantna ispovest Vedrane Rudan! Gađala sam ga VRELOM ŠERPOM, a ja sam bila SVA KRVAVA

Poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan u velikoj ispovesti otkrila je da je prošla kroz užasno teške trenutke tokom svog odrastanja, da ju je otac, kako nju, tako i njenu sestru i majku maltertirao, te je kako tvrdi zbog toga dva puta pokušala da ga ubije.

"Pokušala sam da ubijem oca kad sam imala 15 godina, ali mi nije uspelo. Pokušala sam i sa 20, ali je jedva ostao živ", započela je svoje izlaganje u emisiji "TV lica kao sav normalan svet", pa nastavila:

"Imala sam 21. godinu, diplomirala sam i radila. Bilo je to vreme kad su se nosile mini suknje, a onda su, preko noći, došle u modu maksi suknje", rekla je je Vedrana.

foto: ATA images

"Radila sam, imala sam svoju platu i pratila modu, pa sam tako skinula mini i obukla maksi suknju. Otac je ušao u kuhinju, a živeli smo u rupi, u pravom ćumezu, odmerio me... majka u uglu drhti, nikad se nije smeo dizati ton... a otac kaže: 'Juče si bila ku*va a danas si časna sestra, odluči se.'

Odgovorila sam mu 'ne s...', a majka je skoro umrla, jer sam prvi put digla ton na oca. Pomislila sam - šta mi se može dogoditi... ? Završila sam školu, radim...

A onda mi je on prišao, podigao me i bacio u stakleni orman. Bila sam sva u krvi i staklu... imali smo šporet na drva i na njemu je, u tom trenutku, bila velika šerpa puna gulaša, ogromna... uhvatila sam je za te goruće "uši", digla u vazduh i bacila ocu u glavu.

Majka je viknula, otac se odmakao, bio je sav u krvi, od pete do glave, ali je ipak doktor u blizini uspeo da mu zakrpi rane. Kad se vratio u kafić, omiljena konobarica ga je pitala 'ća ti je, Ive', a on odgovorio 'Vedrana je pokušala da me ubije'. Odgovorila mu je 'šta je dosad čekala.'

Tog dana sam otišla iz kuće u nameri da se nikad ne vratim. Tako je ostalo do udaje. A onda, dok je moj bivši muž bio u vojsci, a ja s malim detetom, bila toliko bedna da sam pozvala majku i rekla joj 'nemamo šta da jedemo, mogu li da dođem kod vas'. Majka je bila u neverici."

Vedranin otac je ipak na ovo pitanje odgovorio potvrdno.

"Imala sam sina kojeg je on obožavao", objasnila je književnica "pa me više od tada nije takao. Moj sin je, uz pomoć polupismenog dede, sa dve godine već naučio da čita kao neki pop. Bila je to natprirodna ljubav", zaključila je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:32 VOLIM VEDRINU I HRABROST VEDRANE RUDAN! Bakarec: Hrvatska nije pravedno društvo, a ona nije ANTIHRVATICA