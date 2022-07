BOČELI ĆE SCENU DELITI SA OVOM DOMAĆOM ZVEZDOM: Ostvarila joj se najveća želja da zapeva sa čuvenim sopranom u BEOGRADU!

Naša pop zvezda Jelena Tomašević nastupiće kao specijalna gošća na koncertu najvoljenijeg tenora sveta Andree Bočelija 22. jula u Beogradu na festivalu Belgrejd river fest, saopštili su organizatori.

foto: Promo

Proslavljenu srpsku umetnicu, koja nas je 2008. godine uspešno predstavljala na Pesmi za Evroviziju, a izanje su dva studijska albuma "Panta rei" i "Ime moje", koja su joj donela veliku popularnost i rasprodate koncerte širom regiona, odabrao je Bočelijev tim kao pop zvezdu koja će na koncertu u Beogradu nastupiti sa slavnim tenorom. Ona će se na koncertu pojaviti kao gost u dve numere, a jednu će izvesti solo.

foto: Kurir Televizija

- Mnogo mi je drago da su moja muzika i moj rad došli do jednog ovako veličanstvenog umetnika i da su on i njegov tim odlučili da u Beogradu na njegovom koncertu pevamo zajedno. Bila sam na koncertu Andree Bočelija pre deset godina u Beogradskoj areni i sećam da sam bila oduševljena lepotom i kvalitetom njegovog pevanja. Dok sam ga slušala uživo, pomislila sam: "Ako je ovaj glas ovoliko divan za slušanje, kakav bi osećaj bio pevati sa ovim čovekom..." I negde u dubini sebe sam to i poželela. Eto, želje se ostvaruju. Bogu hvala, uskoro ću moći da vam kažem kakav je osećaj pevati sa velikim Andreom Bočelijem - izjavila je Jelena Tomašević.

Prilikom dolaska u Beograd, Bočeliju će biti uručen orden za izuzetne zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti muzičke umetnosti, kojim ga je na Vidovdan odlikovao presednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nakon što će festival otvoriti najvoljeniji tenor sveta, 23. jula nastupiće i fado diva Mariza, planetarno popularna umetnica iz Portugala. Svetske muzičke zvezde nastupiće u posebno izgrađenoj koncertnoj dvorani na otvorenom, na obali reke Save.

