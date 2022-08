ALJOŠA JE TVRDOGLAV I GLUV ZA TUĐE SAVETE: Na male ekrane stiže serija U KLINČU, a evo šta kaže o saradnji s glumcima VOJAŽ

Nova porodična serija "U klinču", čiju ekipu predvode proslavljeni glumci Branka Katić i Nikola Kojo, a glavnu ulogu tumači mlada muzička zvezda Mihajlo Veruović Vojaž, stiže premijerno u ponedeljak veče na male ekrane RTS.

Reper tumači boskera Aljošu i u projektu produkcije "Režim" prvi put se oprobao kao glumac.

- Mislim da je ovo jedan korak u životu koji će mnogo stvari da mi donese i otvoriće mi neka nova polja. Drago mi da je publika i ovde i u Sarajevu oduševljena serijom. Igram tvrdoglavog momka, koji je ekstremno ambiciozan, ali gluv za tuđe savete. S obzirom na to da je ovo moja prva uloga, cela glumačka ekipa bila je divna prema meni - izjavio je Vojaž na konferenciji nakon pretpremijere u MTS dvorani u Beogradu.

Filipa, njegovog najboljeg druga, tumači Đorđe Mišina, koji svoj lik opisuje kao mladog, ludog, zbunjenog, nesigurnog, a zapravo vrlo spremnog momka.

- Sviđa mi se kako je napisan moj lik i kada sam čitao prvi put scenario, bio sam oduševljen rasponom koji mi Filip pruža. Stvarno sam se trudio, spremajući tog lika, da dam i sve od sebe, da pokažem sve njegove boje i da svaka epizoda pokaže neku Filipovu različitost. Bilo mi je uživanje da ga igram - naveo je Mišina.

Serija "U klinču" nastala je po ideji producenata Miloša Avramovića i Aljoše Ćeranića, a režiju potpisuju Danilo Bećković i Nebojša Radosavljević.

Miloš Avramović je ocenio da serija predstavlja osveženje na našim ekranima i da je reč o, za njega, potpuno drugačijem projektu.

- Uglavnom me ljudi poznaju po projektima koji obrađuju neko naše balkansko podzemlje i više su žanrovski orijentisani u pravcu kriminalističkog filma, a ovo je jedan potpuno drugačiji projekat, jedna lepa serija o mladim ljudima, porodici, problemima, izazovima koji su ispred njih i načinima kojima ih prevazilaze i pobeđuju. Tako da, mislim da je dosta drugačiji projekat, ali to je upravo neka draž ovog posla kojim se bavimo, da pokušamo da obradimo što više tema na različite načine, jer to je bogatstvo našeg posla - naveo je Avramović.

Serija "U klinču" ima 30 epizoda i emitovaće se svakog radnog dana od 20 sati.

