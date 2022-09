PLAŠILA SAM SE DA NE POLUDIM DOK SAM SPREMALA ULOGU: Branka Katić iskreno o novoj predstavi i STRAHOVIMA sa kojima se suočila

Predstava "Tramvaj zvani želja", prema čuvenom komadu američkog pisca Tenesija Vilijamsa, u režiji Lenke Udovički, od petka do nedelje biće izvođena na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Novu produkciju teatra na Crvenom krstu već je ovog leta videla publika na Brionima, a pozitivne kritike dobila je sjajna Branka Katić za ulogu antijunakinje Blanš.

foto: Nikola Anđić

- Imamo tu sreću da smo predstavu odigrali već sedam puta. Iznad nas je bilo zvezdano nebo i oko 450 ljudi u publici. Mislim da smo dobra grupa glumaca - izjavila je Branka i dodala:

- Dugo smo radili na komadu i odjednom smo se našli u situaciji da malu predstavu, koju igramo na maloj sceni, sada igramo pod otvorenim nebom, na ogromnoj sceni. Morali smo da prilagodimo sve na čemu smo radili duže vreme i da je izvedemo pred velikim brojem prisutnih, koji su bez daha uživali u našem izvođenju.

foto: Dragana Udivičić

U predstavi igraju i Vanja Nenadić, Miloš Petrović Trojpec, Marko Todorović, Nađa Sekulić, Jovo Maksić, Nikola Malbaša, Miloš Lazarov i Bojana Stojković. "Tramvaj zvani želja" dramsko je delo koje je danas postalo klasik, a Tenesi Vilijams je 1948. godine za ovu dramu dobio Pulicerovu nagradu, prvu od čak tri. Uspeh u teatru je izvestan u režiji Elije Kazana, a nekoliko godina kasnije isti reditelj prema tom delu snima i kultni film, nagrađen Oskarom.

- Tenesi Vilijams kaže da nema zlikovaca i heroja i kada bismo svi pokušali da svako drugo ljudsko biće vidimo, to bi dovelo do toga da ga zavolimo. Sva njena stanja i bol su mi bila najteža. Ona dolazi raštimovana.

foto: Dragana Udivičić

Traumu je doživela sa 16 godina i posle toga je sve bilo kao loša vožnja u parku. Rođena je i odrasla s privilegijama, imala je sve što ta klasa može da ima, a onda je u jednom momentu zbog porodičnih dugova sve izgubila. U tom momentu ona ima samo sestru, kod koje dolazi sa 65 i svojim predivnim haljinama, kojima će pokušati da sakrije kako se oseća.

Najviše sam se plašila da ću poludim, jer sam po šest sati bila u njenoj koži. Tenesi Vilijams kaže da u radu treba ići do kosti i krvi, i mi smo to uradili. Shvatila sam da moram da se vratim u vodu i odradim to kako treba. Lenka nas je bez greške, neumoljivo vodila. Posle izvođenja ove predstave osećam se kao da je tramvaj prešao preko mene - priznala je glumica.

foto: Vladimir Šporčić

U razgovoru za Kurir priznaje da joj nije bilo svejedno tokom priprema komada.

- Uplašila sam se kad sam pročitala scenario. Nikada nisam igrala tako veliku ulogu u pozorištu. Kad snimaš seriju i film, uvek ima više dublova i neko radi montažu, uvek će ti neko pritrčati u pomoć. U pozorištu ste samo vi, publika i vaši partneri. Kada tada napraviš falš notu, sledeće što napraviš će definisati ono što si radio pre toga. Imala sreće da radim s Lenkom Udovički. Ona me zna od mojih početaka, a Rade Šerbedžija je bio moj profesor glume, te sam imala slobodu da se prepustim kako bih dočarala emociju. Uloga je zahtevna. Blanš je duboko nesrećna zbog okolnosti koje su je zadesile i pokušava da se spase - iskrena je glumica.

foto: Gordan Jović/ Rts

Prisećajući se procesa stvaranja, umetnica je otkrila da joj je ova uloga pomogla u teškim momentima, te da je od svoje junakinje naučila da je najvažnije biti hrabar.

- Tokom procesa stvaranja jedno jutro sam se probudila i plakala, pre nego što bih se i setila ko sam, gde sam i zbog čega plačem, a onda sam rekla sebi da i Blanš to radi. U tom momentu sam pokušala da se prisetim kako ona obriše suzice, malo se našminka, obuče lepu haljinu i pravi se da je sve u redu. Blanš je hrabra, ali je u dubini nežna i saosećajna, a svet je previše surov prema takvim ljudima i zbog toga na neki način razumem njeno stanje - otkrila je Katićeva.

Nedavno je s kolegom Ljubomirom Bandovićem nominovana za najbolji glumački par u seriji "Advokado", a za njega ima samo reči hvale.

foto: Ana Paunković

- Obožavam seriju "Advokado" i Ljubu Bandovića. On je partner koga samo možeš poželeti. Imali smo divnu saradnju i dobili priznanje ili ne, naš zajednički rad je za nas dvoje najveća nagrada. Partner je sve u glumi, bez njega si ništa. Ne verujem u priču da si ti dobar, a tvoj partner nije. Niko neće biti dobar ako ima lošeg partnera, jer on vas vuče i kad nešto ne možete da izvedete - zaključila je Branka.

(Kurir.rs)

