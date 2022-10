NISAM PRIHVATILA JER NISAM ŽELELA DA SE SKIDAM GOLA! Ispovest Vesne Pećanac: Evo koju ponudu je odbila i zašto je postala glumica!

Kultno ostvarenje Živka Nikolića "Lepota poroka" premijerno prikazano 1986. godine, dobilo je pre nekoliko godina svoju digitalnu premijeru. Na prikazivanju nove, savremene verzije filma pojavila se Vesna Pećanac, glumica i supruga legendarnog crnogorskog režisera.

Vesna je u filmu igrala ženu koja vara muža. Ostvarila je epizodnu, ali važnu ulogu, a posle "Lepote poroka", glumila je u filmovima "U ime naroda", serijama "Oriđinale", "Đekna još nije umrla, a ka' će ne znamo" koje je, takođe, režirao Nikolić. Bila su retka njegova ostvarenja u kojima nije glumila. Pre 23 godine zaigrala je u "Tamnoj noći", a onda se posvetila pozorištu iz kojeg nikada nije ni odlazila.

U međuvremenu su se u javnosti o njoj pojavili brojni natpisi praćeni pričama da živi u bedi, da je nakon uspeha preživela velike strahote. I ona je o tome pričala:

- Penzija - sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: Odigraj to na sceni. I to je život - rekla je glumica tada za "Novosti".

U međuvremenu su se pojavile razne priče, a ona ih je prokomentarisala:

- Mnogo su me vređali, ja sam to zaboravila. To od večeras ne postoji. Beskrajno me je povređivalo. Beskrajno mi je bilo teško, ali večeras mi je svanulo. Ja sam u ljubavi molila Gospoda da moje srce očisti kako bih se srela sa vama i ja sam se čistog srca srela sa vama.

- Ja sam glumu upisala zato što je moj tata bio lovac od šeste godine, bio je vojnik, imao je vojničke karabine i kako to da nema sina kome će da osvoji to oružje. A kome bi ih ostavio nego sinu nasledniku. Zvao me je "sine", rekla je Vesna, a potom dodala:

- Upisala sam glumu zato što me je tata uvek zvao "sine". Ja sam bila čuvar svoje sestre koja je bila prelepa, prezgodna, imala je prelepe haljine kojih sam se ja bila uželela. "Šta će tebi, sine, štikle? zamisli obuješ štikle i padneš i slomiš nogu, pa ne možeš sutra u lov", govorio mi je otac. Upisala sam glumu da bih se nanosala lepih haljina.

To se, međutim, nije dogodilo:

- Ni na filmu ni u pozorištu nisam se nanosala lepih haljina. Sve lepe haljine bile su rezervisane za Tanju Bošković, ja sam opet igrala čvrknute uloge, ali meni drage.

Ističe ipak, da su joj lepe haljine nedostajale, ali i da nisu bile najvažnije:

- Ja sam prihvatila uloge. I onda sam se toliko lepo osećala na sceni da se ta moja radost prenosila na publiku.

Odluka da se bavi glumom donela joj je najvažnije životne preokrete:

- Desilo se čudo... Mira Trailović (tadašna upravnica Ateljea 212 prim.a.) izabrala je mene odmah posle diplomiranja i dovela me je u Atelje 212. Zamislite mene početnicu sa gorostasima glumačkim, sa najvećim velikanima naše glume. A onda sam srela Živka... Život sa njim bio je bajka. Živela sam dve bajke istovremeno, u Ateljeu i kod kuće.

Kakav je Živko Nikolić bio kao reditelj, govore njegovi filmovi, a kakav je bio suprug zna Vesna i otkriva nam:

- Živko je bio predivan čovek, skroman, drag, duhovit beskrajno, sve probleme je rešavao humorom. Bio je toliko dobar, divan da je i ćutanje sa njim bilo divno. Redak. Takvi se više ne rađaju.

Prikazivanje digitalne verzije "Lepote poroka" ispratila je sa velikim emocijama, a na bini je, pričajući o suprugu koji je 2001. preminuo, na trenutak zaplakala. Rekla je i šta ju je u vezi sa njim najviše bolelo:

- On je u 49. godini bio željan kadra, nije više snimao nijedan jedini film, i to je trajalo 10 godina, mnogo je to, a onda je otišao prerano.

Vesna je sa suprugom sarađivala mnogo puta. U "Lepoti poroka" dobila je ulogu žene koja vara muža, igrao ga je Miodrag Krstović koji ju je nakon otkrivanja njene preljube, po običaju, ubio. Maljem po glavi.

- Posle te scene sam nosila kragnu, udarac je bio baš dobar, zapravo, to nije bio udarac nego sam se ja zategla kada me je čvrknuo. Morala sam da odem lekaru koji mi je rekao: "Pogrešili ste, trebalo je da mirno sačekate udarac i da ga mirno podnesete". To se desilo Nedi Arnerić, potpuno mirno je pala i preživela je - rekla je Vesna, pa dodala da je na snimanju hrabro izdržala tri udarava, a da je nakon trećeg pala.

- ...Ja se ne dižem, svi su skočili, prvo oni oko kamere. "Vesna, Vesna", dozivaju me. A Živko kaže: "Pobeže nam Sunce, Vesna", a ja ništa. Pretrnuli su. Kada su došli do mene, otvorim oči i kažem im: "A sad je prpa" - prisetila se i otkrila da scenu pamti i zbog ranog ustajanja.

- U četiri ujutru smo morali da snimamo tu scenu, kada Sunce sviće, tada je trebalo da me udari maljem. A to je bio samo jedan od 28 načina lupoglava, koliko ih je bilo u Jugoslaviji - objasnila je glumica.

Bilo je i uloge u Nikolićevom filmu koju je odbila.

- Bila je to uloga u "Beštiji". Nisam je prihvatila jer nisam želela da se skidam gola. Upisala sam glumu da bih nosila lepe haljine, a ne da bih se skidala gola - otkrila je Vena, koja je sa talentom i stavom uspela da napravi niz neverovatnih uloga.

Sa slavnim reditelj je dobila dvojicu sinova i danas je baka jednog Davida koji je sa roditeljima došao na premijeru dedinog filma. Digitalna "Lepota poroka" je prvi film Živka Nikolića koji je David pogledao.

Podsetimo, 2006. godine pojavila se vest da je Vesnu zlostavljao sin.

- Posle smrti supruga, plodnog crnogorskog reditelja Živka Nikolića, Vesna živi strašnim životom i neprestano vodi bitku sa sinom koji je više puta verbalno, pa čak i fizički maltretirao - rekao je tada sagovornik lista "Press". Glumica je tada iz porodičnog doma otišla u prihvatilište za žrtve nasilja u porodici.

