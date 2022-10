VIDELA SAM DA JE PAO, MOLILA SAM SE DA SU MU OČI ZATVORENE! Ispovest Mandine udovice o KOBNOM DANU: Samo je jednom govorila o tome

Milorad Mandić Manda preminuo je 15. juna 2016. godine na pozorišnim daskama, radeći ono što najviše voli, a njegova smrt sve nas je rastužila.

Tog kobnog dana on se popeo na binu da odigra svoju ulogu, kada je pao. Mnogi su pomslili da je sve deo scenarija. U publici je bila i Mandina supruga Anja sa njihovim sinom Andrijom.

foto: Zorana Jevtić

Glumica je o ovoj tragediji govorila javno samo jednom i tom prilikom ispričala je šta se tačno dogodilo kada je glumac preminuo na sceni.

- Uvek smo odlazili pred predstavu da ga poljubimo, ali tog dana smo žurili pa nismo. Andrija je sedeo do mene, počela je predstava, i mi smo se čuli sa Miloradom i javili smo mu da smo stigli i da se vidimo posle. Kada je počela predstava, već sam je i znala napamet. Na samom početku Manda je sa tog broda na kome glumi Kapetana Kuku, pao. Kad se to desilo, prvo sam pomislila, pogledaj sad je smislio da kobajagi padne u vodu, međutim on je dugo ostao u tom položaju. Posumnjala sam da nešto nije u redu. To su bile sekunde koje su izgledale kao večnost - započela je svoju bolnu ispovest Anja, koja je očima tražila nečiji pogled koji bi joj potvrdio da je njen suprug dobro.

- Okrenula sam glavu, bilo je dosta kolega. Bila je i Boba Mićalović sa decom, i kako sam okrenula glavu, jer se čuo smeh dece, i videla sam njen zbunjeni pogled i to je bio znak da nešto nije u redu. Iz prvog reda sam naskočila na scenu, ne znam kako. Samo sam želela da mu vidim oči zatvorene, da je pao u nesvest. Međutim, njemu su oči bile otvorene, po tome sam videla da nešto nije u redu. Šta se racionalno posle toga dešavalo, ja se ne sećam - rekla je Anja i dodala:

- Pažnja mi je bila podeljena na činjenicu da mi je dete u publici, da je sve videlo i da navlače zavesu kako bi se ispraznila sala. Nema vazduha, pojavio se lekar koji pokušava da pomogne, hitna pomoć. Kolege mu daju veštačko disanje i sad sam ja malo naskočila da pomognem, i vidim Andriju koji stoji u šoku, rekla sam mu nemoj ništa da brineš, sve će biti u redu, ti idi pojedi neki sladoled ja ću da dođem.

foto: Dado Đilas

Lekari hitne pomoći pokušavali su da reanimiraju Mandu puna dva sata, nakon čega su konstatovali smrt usled infarkta.

- Međutim stigla je hitna pomoć i ja sam videla, da to dugo traje. Mnogo pokušavaju i pozvala sam svu decu mi kažem da dođu, jer njihovom tati nije dobro. U međuvremenu sam počela da se sa čudnim osećajem mirim da će se njemu nešto desiti - rekla je Mandina supruga.

(Kurir.rs/Lepaisrećna/K1)

Bonus video:

01:45 NOVA VLADA U OKTOBRU! Stiže pojačanje: Lazar Ristovski menja Maju Gojković? KAKO ĆE SE GLUMAC SNAĆI U ULOZI MINISTRA?