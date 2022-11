POBEDILA JE I SEPSU! Mira Banjac danas slavi svoj 93. ROĐENDAN: Evo koja je TAJNA dugovečnosti legendarne glumice!

Slavna glumica Mira Banjac, koja se i danas, s vremena na vreme bavi svojim poslom, danas slavi 93. rođendan.

Glumica se tokom dosadašnjeg života suočila sa brojnim problemima, ostvarila je niz velikih uspeha, a svoje navike podredila je boljem životu. Evo kako Mira uspeva da sačuva neverovatnu pokretnost i sposbnost uprkos broju godina.

foto: Damir Vujković

- Ja sam radan čovek. Nikada se ne opuštam potpuno, uvek nešto radim, i mislim da je u radu spas, tu je moja najveća snaga. I inače, a posebno sada, enormno mnogo čitam jer moram da sačuvam glavu. Glavu moramo da sačuvamo jer ona „telefonira“ celom telu. Pratim život onakav kakav jeste i pokušavam da mu se prilagodim sa onoliko snage koliko još imam. I nešto što mladi ljudi često zaboravljaju: u mladosti se treba čuvati za starost, ne treba je brzo potrošiti. Kada dođete u te godine, jasno se to vidi. Čovek mora da se sporazume sa svojom starošću, godinama, da zna šta tim godinama pripada, a šta ne. Ne svaku svoju boru sam ponosna, i one „rade za mene“ – neka ih, one su takođe odraz svega onoga što sam prošla kroz život - smireno kaže Mira Banjac.

Zdravstvenih kriza bilo je u njenom životu, a pored toga što ju je letos pozlilo na aerodromu, jedna od poslednjih ozbiljnih kriza desila se pre samo tri godine kada je zbog vaskularnih problema sa nogom i intervencije, u bolnici dobila sepsu.

- Međutim, to je iza mene, sada je sve u najboljem redu, ne bolujem ni od čega. Sa vidom imam problem, menjam naočare za čitanje i one moraju da budu dobre ali, malo da se pohvalim, televiziju mogu da pratim i bez njih - ponosna je saopštila glumica.

foto: Damir Dervišagić

Ipak, te godine koje ima ne bi stigla da je samo vodila računa o lekovima i lekarima:

- Čovek to jednostavno mora da prati i da oseti, da povede računa: šta jesti ako su mu bubrezi slabija strana, ili jetra, a šta izbegavati… Ja i dan danas sve volim da probam, da uživam u životu koliko se može, ali ključ je u umerenosti i toga sam se uvek pridržavala. Jednostavno, pokušavala sam da pomognem svom organizmu time što sam ga pratila, to radim i sada. Nije to stvar ni samo lekarskih kontrola i lekova, posebno sada je kada je virus i kada nije preporučljivo kretati se više nego što čovek mora. Mnogo je do nas, do samog čoveka.

Mentalna snaga, racionalno razumevanje svake situacije koliko god bila teška (a takvih je bilo, kako kaže, i to koliko), i prihvatanje stvari onakvih kakve jesu, temelj su njenog duhovnog zdravlja i psihičke čvrstine. Svojevremeno su novinari iz konteksta izvukli jednu rečenicu o tome kako je nameravala da se ubije. To, jednostavno, kako kaže, ne želi da komentariše, a svi koji su imali priliku da je upoznaju, kao i širinu i raskoš njenog pozitivnog bića, potvrdiće vam da je to možda i jedina stvar koju sa njom nije moguće spojiti.

Slavna glumica otkrila je i da je u životu najvažniji optimizam, te uprkos teškom životu, treba svakog dana da se radujemo što smo tu gde jesmo i što smo živi.

(Kurir.rs/eKlinika)

