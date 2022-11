TIHOMIR STANIĆ SKUPO PLAĆA GREŠKU IZ PROŠLOSTI: Postradao sam i to me je mnogo koštalo, ali me je i odškolovalo!

Gostujući u emisiji Puls Srbije glumac Tihomir Stanić govorio je o teškom životnom periodu kada je, radeći kao producent zapao u velike dugove.

- Na prošlost ne možemo uticati. Mislim da je i osnovni problem društva što se stalno vraća u prošlost, pa ispituju ko je kome više zla naneo, ko je više zločina počinio - rekao je Stanić.

foto: Kurir televizija

Svoja plaćanje svoih dugovanja glumac je uporedio sa školarinom na prestižnim univerzitetima:

- Ja sam kao producent postradao pre 10 godina i koštalo me to jako, ali ja ću to shvatiti kao da sam platio jednu skupu školu. Ljudi kad šalju decu na studije u inostranstvo plaćaju veliku sumu novce. Tako sam i ja sebe odškolovao. Ako se vratim u produkciju mislim da ću tačno znati kako da se postavim.

Glumac je izrazio zadovoljstvo zbog popularnosti serije Kamiondžije u kojoj tumači glavnu ulogu, kao i zbog serije Ubice mog oca u kojoj takođe igra.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud