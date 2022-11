MILAN MARIĆ ODGOVORIO NA PITANJE O BJELOGRLIĆEVOJ ĆERKI: Glumac pričao o ŽIVOTU, pa priznao da RODITELJE ne viđa po 5 meseci!

Milan Marić prikovao je publiku za male ekrane prvo ulogom u seriji “Besa”, potom u krimi-drami “Državni službenik”, a dok je srca svih osvojio ulogom Tome u istoimenom film o čuvenom muzičaru Tomi Zdravkoviću.

Prema njegovim rečima angažmana ima sve više, a ponekad zbog brojnih priprema ne vidi roditelje i do pet meseci, i zahvalan im je što imaju toliko razumevanja.

- Pravim intimni krug ljudi od porodice, koja mi je bitan faktor. Nemam toliko vremena da im se posvetim, oni sve razumeju. Moraju da imaju dosta razumevanja i za faze kroz koje prolazim, naš posao zahteva i po nekoliko meseci odsustva ne samo fizičkog, nego i mentalnog. Roditelji mi ne zameraju, hvala im na tome. Prijatelji isto trpe. To je najveća podrška. Kada sam u nekom procesu mogu da se pustim da budem pet meseci odsutan, a da se oni ne ljute i ne prebacuju mi, mnogo bih se loše osećao, ovako mi olakšavaju - istakao je glumac, čiji ljubavni život intrigira javnost, a na pitanje da li je zauzet i da li je istina da je postojala veza sa Miom Bjelogrlić, kroz osmeh je kratko odgovorio:

- Džaba, ništa. Ništa ne pričam.

Među brojnim angažmanima je i predstava “Smrt i devojka” u Bitef teatru, u kojoj Milan igra zajedno sa Tamarom Krcunović i Milošem Timotijevićem.

- Mi smo ekipa koja godinama sarađuje i godinama se druži. Jeste olakšanje što smo baš nas troje prijatelja radili predstavu jer nismo morali da provodimo vreme zbližavajući se, a i s druge strane je bila veća odgovornost. S Tamarom postoji jedna vrsta poverenja, smemo da se prepustimo, da se ne plašimo da ćemo se razbiti - rekao je Milan, čija je partnerka u predstavi silovana, te smo ga pitali kako se glumac priprema za ovako težak tekst i ulogu.

- Čovek kojeg igram je advokat za ljudska prava, imenovan je za predsednika komisije koja bi trebalo da se bavi državnim pomirenjem, i onda kada se to prelije u kuću, kada on više nema tu vrstu distance, nije siguran gde mu je fokus objektivnosti, da li to počinje da gubi - istakao je glumac i dodao:

- Svi smo se na ovaj ili onaj način susreli sa nepravdom, ali taj odnos prema njoj jeste tema ove predstave.

Na pitanje da li je svestan svoje popularnosti glumac je rekao da ne stoji čvrsto na zemlji.

- To je mnogo lepo da se čuje. Sistem u kojem radimo i školujemo se pruža mogućnost da možeš da balansiraš između pozorišta i filma, to zahteva ozbiljnu posvećenost i odricanja. Kada si mlad treba da se žrtvuješ za tu vrstu iskustva. Ne treba bežati od popularnosti, ni srljati u nju, može da bude mač sa dve oštrice, zavisi kako je koristiš. Trudim se da tu popularnost sa televizije prebacim u pozorište, da bi ljudi još svašta mogli da dobiju. Jako je lepo imati živu razmenu sa ljudima na sceni. Zloupotrebljavam tu popularnost u tom smeru da ljudi dolaze - objasnio je Marić.

- Nisam lak za letenje. Šta ima loše u tome? Sletanje je bitno, let je divan. To je deo našeg posla, mladosti, neiskustva, zašto stalno biti dole i čekati? Treba biti pametan kada letiš, koliko visoko ideš i koliko brzo. Da li si svestan mogućnosti da usled svega toga uspeš da se spustiš. Trudim se da mi to bude zanimljiva, lepa avantura - zaključio je glumac.

Marić je dosta aktivan na Tviteru, gde često deli mišljenja na razne teme i pruža podršku ljudima koji su se našli na meti osuda.

- Ne razmišljam na taj način o tome, pogotovo ne na Tviteru, mnogo je čudna mreža, niti je realna, objektivna, danas pogotovo znamo kako se to lako zloupotrebljava. Pišem ono što osećam i što bih uradio kada bih čuo na ulici. Ne mogu da menjam svet, a mogu. To je negde naša mogućnost, svih ljudi. Bolna spoznaja odrastanja da ne postoji magični štapić, da nema Petra Pana i letenja u Nedođiju, ali da našim malim postupcima možemo svet da učinimo boljim. Da ne pređe u tamnosivu, jer ne mislim da nema crnog i belog, već nijansi - istakao je glumac.

