NE SMEM DA OBRUKAM SINA! Lazar Ristovski progovorio o ulogama i poslu: Evo zbog čega glumac sve manje prihvata radne zadatke!

Lazar Ristovski jedan je od omiljenih domaćih glumaca mnogih, a simpatije publike pokupio je zahvaljujući ostvarenjima “Tito i ja”, “Podzemlje”, “Kralj Petar”, “Selo gori, a baba se češlja”.

Uprkos plodnoj glumačkoj karijeri Ristovski danas sve ređe pristaje na nove uloge.

foto: Damir Dervišagić

- Igram sve manje i manje, ima mnogo kriterijuma koji moraju da se zadovolje da bih igrao. Ranije je to bilo drugačije, igrao sam dosta, i retko ko sada može da me “navuče” na nešto novo - započeo je Lazar, koji ističe na koji se način priprema za uloge.

- Potpuno je individualno, nema recepata, svaki glumac ima svoj mehanizam i uključuje ga na određeni način. Ispraksirao sam se u tome svemu da sam stvorio refleks koji se pali u jednoj sekundi. Bavim se psihologijom lika, ali to nije ništa, kada se upali kamera, tog trenutka moraš da uđeš u nešto drugo. Kao radna atmosfera za motore, dizel je nekada trebalo da radi 15 minuta da bi postigao radnu atmosferu, ja sada to postižem odmah. Nemam više živaca da se mnogo palim, i onda mi je lakše da se uključim odmah sto odsto i idem dalje - iskren je glumac, i dodaje:

- Dosta sam mator, napunio sam 70 godina, za to vreme sam se naslušao, nagledao i načitao svega i svačega, i doživeo svašta. Nije mi potrebno da do te mere ulazim sa posebnim pripremama. Vraćam sećanja i emotivna pamćenja i to stavljam na tapet.

foto: Nemanja Nikolić

Lazar je pored glumačkog posla, gazio i gazi uspešno u produkcijskom. U ova dva posla spojio je ljubav i zadovoljstvo.

- Uvek me najviše zanima ono što igram. Kada je produkcija u pitanju, to me čini radosnim jer obezbedim pare da stotinak filmskih radnika nekoliko meseci živi od toga. Zadovoljstvo mi je da isplaćujem ljude, i kao producentu mi je drago da im to isplatim što pre - iskreno priznaje Lazar.

U seriji “Tunel”, sin Petar mu je ponudio ulogu, a to je Lazaru posebno otežavajuća okolnost, ali vrlo draga.

- Pomalo me iznenađuje, ali on ipak najbolje zna koliko je uložio energije u ovu seriju. Ovde igram u dve epizode, jednu tešku i kompleksnu ulogu. Olakšavajuća je okolnost raditi sa porodicom, bolje se razumemo i treba nam manje vremena da se dogovorimo. Otežavajuće je sa druge strane jer kada moj Petar režira, moram da napravim nešto najbolje što mogu, da ne obrukam sina - kroz osmeh završava Ristovski.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

01:45 NOVA VLADA U OKTOBRU! Stiže pojačanje: Lazar Ristovski menja Maju Gojković? KAKO ĆE SE GLUMAC SNAĆI U ULOZI MINISTRA?