NAJVEĆI SIMBOLI JUGOSLAVIJE I DANAS SU LEPA BRENA I ZDRAVKO ČOLIĆ: Jasna Đuričić o zvezdama, tranizciji, SFRJ i hit PREDSTAVI

Pravo iz Sarajeva, sa snimanja nove krimi-serije "Znam kako dišeš", Jasna Đuričić stigla je na 50. izvođenje predstave "Lepa Brena prodžekt" u Bitefu. Reditelj Vladimir Aleksić na malom jubileju okupio je originalnu postavu, koju čini i glumac Ivan Marković, a trenutno studira i radi u Nemačkoj. Puna sala dokaz je da nisu svi te noći prati meč između fudbalera Srbije i Brazila.

- Da nije bilo pandemije, mi bismo danas slavili stoto izvođenje. Kada je krenula korona, imali smo ugovorena velika gostovanja u celom regionu i Evropi. Danas slavimo tu pedeseticu, ali realno, trebalo je da bude mnogo više. Brzo je prošlo. Svi volimo da igramo ovu predstavu. Prva priča o fenomenu Brene i svima nama i onome što smo živeli i što ćemo živeti. Publika uglavnom dolazi očekujući mjuzikl, puno pesme i igre, ali imamo i ozbiljan deo, u kom se dotičemo nekih ozbiljnih tema - otkrila je novinarima glumica pred izlazak na scenu

Publika najviše reaguje na vašu Brenu biznismenku?

- Publika podjednako reaguje na sve Brene. Ne znam, možda je moja malo pristupačnija jer je to Brena danas, a ona je sada i biznismenka i pevačica.

U kom Breninom stihu se najviše pronalazite?

- U pesmi "Zrno bibera".

Da li je za vas Brena jedan od najvećih simbola Jugoslavije?

- Apsolutno, ona je zajedno sa Zdravkom Čolićem simbol u punom smislu te reči. Bilo je, čini mi se, više simbola, ali je ona jedina koja je to preživela i dan-danas to jeste. Nikada se nije stidela toga, pobedila je. Ona je velika jer je preživela sve tranzicije. Mnogi su nestali, ali njoj niko ništa ne može.

Kakav je osećaj biti u koži Lepe Brene?

- Fantastičan. Uvek je divno biti u koži osobe koja ima tu količinu pameti, samopouzdanja, nekakve vere u ljude i život, optimističan stav prema svetu. Njen pogled nije lokalan, već jako širok. Brena se nikada nije odvažila da pravi svetsku karijeru, ona je poznata u čitavom regionu, ne samo u bivšoj Jugoslaviji. Stoji ravnopravno uz bilo koju svetsku estradnu zvezdu, to je taj nivo. Zadovoljava svakim delom svog bića status svetske zvezde.

Da li je jedan od dokaza vašeg uspeha reakcija Lepe Brene na vaše izvođenje te scene, u kojoj govorite o otmici njegov deteta? Koliko vam ta reakcija znači?

- Naravno da znači. To je čudna situacija, mi manje-više tumačimo ljude i istorijske ličnosti, ali oni uglavnom više nisu s nama, a Brena je tu i dalje. Svi se sećamo premijere. Mi glumci, inače, imamo tremu, ali ovo je premijera, plus Brena dolazi. Čudna je to stvar da neko sedi ispred tebe, a ti pričaš o njegovom životu. Malo je nekako neprijatno. Pogotovo jer je ta žena prošla svašta lepo i ružno, i sad dolaziš i tebi je teško u njeno ime. I mi smo profesionalci, ali probili smo led. Bila je posle toga još dva puta. Ona se samo uvuče, niko ne zna, eventualno Vlada Aleksić ako mu javi da dolazi. To je poseban doživljaj, jer se ona ponaša kao obična publika. To daje neki okvir, jer čitava sala zna da je ona tu, diše se drugačije.

Igrate li uvek za jednu osobu u publici ili ne?

- Igram za sve ljude, nikada ne određujem za koga ću.

