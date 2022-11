CECA BOJKOVIĆ NIJE TREBALO DA BUDE EMILIJA POPADIĆ U BOLJEM ŽIVOTU! Uloga je bila namenjena OVOJ glumici, ali je ona ODBILA!

Svetlana Ceca Bojković iza sebe ima veoma bogatu karijeru, ali jedna uloga je najviše obeležila njen glumački rad. Naravno, u pitanju je Emilija Popadić iz legendarne serije "Bolji život".

Međutim, ta uloga nije trebalo da pripadne njoj već Dari Džokić. Dara je ulogu u seriji reditelja Aleksandra Đorđevića i scenariste Siniša Pavića odbila.

Glumica zbog obaveza u pozorištu nije mogla da se prihvati posla, a angažman na projektu TV Beograd kasnije je proslavio njene koleginice Svetlanu Bojković, Lidiju Vukićević i druge. Dara je tada imala tek tridesetak godina i mogla je da igra i Emiliju i Violetu Popadić.

- Odbila sam „Bolji život“, što se ne zna. Trebalo je da igram jednu od glavnih uloga. Ne znam kako to da objasnim. Radila sam tada mnogo u pozorištu. Uopšte nisam bila svesna koju će gledanost imati ta serija. Ne kajem se ni zbog jedan svog postupka. Tako je trebalo da bude - rekla je Dara Džokić gostujući u jednoj TV emisiji.

Jedna od najlepših srpskih glumica na televiziju je ušla u "Povratku otpisanih", gde je poginula na kraju sedme epizode. Odigrala je veliki opus uloga Crnogorki na televiziji, iako je rođena u Beogradu i nema veze s Crnom Gorom.

Inače, Dara je dve i po decenije je bila u braku sa čuvenim novinarom Bogdanom Tirnanićem. Preminuo je 2009. godine, a ona njegovu smrt nikada nije prebolela.

Bogdan i Dara su se upoznali u Klubu književnika, a prema brojnim tvrdnjama to je bila ljubav na prvi pogled.

- Pojavio se tačno kada je trebalo. Ja sam ga upoznala tako što sam ga čitala i nisam ni sanjala da ću se zaljubiti. Bila sam mlada, dosta toga me je naučio i rekla bih da me je na neki način dovršio. Umela sam da prepoznam ono što meni treba u životu. Naučio me je šta je sloboda mišljenja i da je suština u tome da imaš svoj ugao, i da je način na koji ti posmatraš stvari ono što je dragoceno - pričala je svojevremeno i dodala:

- Fenomenalno je pisao o životu, filmu i politici. Pisao je mnogo, svakodnevno, i to mu je bilo kao disanje. Dopunjavali smo se i indirektno uticali jedno na drugo. Bio je filmski kritičar, ali o meni nikada ništa nije hteo da kaže. Kad bih ga pitala šta misli, govorio je da prema meni nije objektivan. Vrlo dobro smo se razumeli i kada nismo razgovarali. Razumeli smo se u ćutanju, na pogled, a to je najlepše u jednom odnosu - rekla je svojevremeno glumica.

