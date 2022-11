POKUŠALI SU DA NAPRAVE FILM O MENI, ALI NISAM DOZVOLIO: Šerbedžija otkrio gde je njegov dom i zbog čega više NE SNIMA NA BALKANU

Rade Šerbeždija održaće 21. decembra u MTS dvorani u Beogradu, i 22. decembra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu dva koncerta, pod nazivom "Eto pesma". Umetnik je najavio ovaj događaj, a tokom razgovora sa novinarima prisetio se i svoj letnjeg nastupa u beogradskoj Botaničkoh bašti "Jevremovac".

foto: ATA Images

- Botanička bašta mi je bila fantastična. Bio sam pre toga godinu dana. I baš sam se iznenadio pre godinu dana kada su stavili tamo 350 stolica, a odjedanput iza toga je bilo blizu 1.000 ljudi. Rekoh, šta je ovo? Baš je bila neka fantastična energija. Neka narodna atmosfera, i to mi se jako svidelo. Ali ovaj bivši Dom sindikata, ne znam kako ga sada zovu, je fenomenalan. Toliko su napravili da je blizu publika, a ima publike. Akustika je fantastična, tako da se užasno veselim tome (koncertu u Beogradu). To je jedan od najboljih prostora - rekao je Šerbedžija.

Decenijama unazad živi i stvara širom sveta, a novinarima je otkrio gde je njegov dom.

foto: ATA Images

- Tamo gde potpaljujem ognjište i hranim svoju ženi i decu i prijatelje. Sada živim u Istri, živim u Beogradu, tu na Dorćolu, i ponekad u Zagrebu. Šetam se. Vrlo često idem dalje, često u Ameriku, gde snimam filmove. Bio sam ove godine dva puta u Americi, i u Londonu. Lenka i ja smo na točkovima - rekao je Šerbedžija.

Na balkanu se više bavi muzikom, dok se u svet otisnuo zahvaljujući glumi.

- Ja samo glumim u teatru na Brijunima. I to u predstavama moje žene. Nekako zajedno smo mi prošli taj život, 1991. godine smo se venčali u Beogradu, putovali smo, išli, i u tim teškim vremenima smo bili zajedno. Nekako je to naš potpis, i naših života, i naše umetnosti. Ja Lenku cenim kao rediteljku. Napravio sam divne predstave u Beogradskom dramskom pozorištu. Ova zadnja "Tramvaj zvani želja" je zaista božanstvena sa Brankom Katić, koja briljantna sa celim ansamblom. Onda mi napravimo predstave, a onda sa "Virdžinijom Vulf" gostujem u Beogradu vrlo često, gotovo svakog meseca u Beogradskom dramskom pozorištu. To je jedini moj teatar. Zapravo sam uglavnom filmski glumac i još uvek snimam filmove - rekao je Šerbedžija.

foto: ATA Images

Na pitanje da li je moguće da neko sa naših prostora ne igra tipske uloge i da ne glumi stranca, Rade je imao jasan odgovor.

- Teško. Zašto? Film je istina. Film nastoji da bude istina. Ne samo kada je dokumentarni, nego kada je i igrani film. I ti ne možeš na filmu da igraš pravog Amerikanca, ako nisi pravi Amerikanac. Odnosno, možeš kod nekih velikih režisera koji ne rade te stereotipne filmove, jer Amerika je isto sazdana od ljudi koji govore engleski kao ja. Dakle, oni koji su foreigners (stranci) uvek. Jer ti po akcentu, bez obzira koliko ti engleski može biti odličan, ali ti čuješ taj akcenat i nisi pravi Amerikanac. Naš Bekim Fehmiu, koji je prvi napravio jedan veliki uspeh svetski, isto je igrao Rubirozu, Portugalca, Italijana... Nikada Amerikanca. To je odgovor zašto mi igramo strance - rekao je Šerbedžija.

foto: ATA Images

Umetnik se potom dotakao svog stvaralaštva.

- Moje pesmu su uvek ili samo ljubavne, ili neke tužne, ili su politički angažovane. I to je neki moj stav kao umetnika, a ja sam i takve predstave radio. Recimo, ako uzmete KPGT, s kojim sam se nekada bavio, sa teatrom Ljubiše Ristića, mi smo uvek nastojali da budemo u našim predstavama i zanimljivi, politički interesantniji, i protestni. Na neki način i disidentni. I to jeste u biti svakog umetnika, da preispituje stvarnost, život i društva u kojem živimo. E, na taj način ja imam te moje koncerte. Govorim svoju poeziju koja je na neki način oštra i provokativna. Kod mene su najvažnije reči - rekao je Šerbedžija.

foto: ATA images

Rade je naveo da nema ponuda za snimanje filmova i serija u Beogradu.

- U Beogradu ne, a ni u ostalim krajevima našim. Nemam neke planove, jer još uvek radim sa mojim agentima američkim i engleskim u stranom filmu. Tako da imam neke projekte za strane filmove. Sada ću ići da snimam neki film u Tbilisiju, a možda onda jedan u Rimu američko-engelski - rekao je Šerbeždija.

Što se tiče pisanja, Rade je otkrio na čemu radi.

- Sada pokušavam da napravim od svoje dve knjige "Do poslednjeg daha" i "Poslije kiše", želim da napravim jednu knjigu za englesko tržište. Da izaberem najinteresantnije stvari dramaturški da spojim oba dve knjige, priču da napravim za Englesku - rekao je Šerbedžija.

foto: Dado Djilas

Rade ovu svoju knjigu ne bi želeo da ekranizuje, a objasnio je i zašto.

- Ne razmišljam o tome. Bilo je pokušaja nekih naših velikih režisera da naprave neki film, gotovo igrani o meni, a ja to nikad nisam dozvolio. Bilo pokušaj da jedan poznati pozorišni reditelj napravi predstavu koja bi se zvala mojim imenom, ja to nikad nisam dozvolio. Zbog toga što ne želim da kopam po svojim ranama i što mislim da je to pravo na moju privatnost i želim je zadržati za sebe - rekao je Šerbedžija.

