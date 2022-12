BILA JE NA ROĐENDANU I SAMO JE PALA: Gaga Antonijević progovorio o PORODIČNOJ TRAGEDIJI! Sestra mu umrla usred SNIMANJA FILMA

Predrag Gaga Antonijević, reditelj filma "Dara iz Jasenovca", jedna je od domaćih ličnosti iz sveta filma koji je osetio čari i glamur Holivuda. Antonijević je u ispovesti za Informer Hit otkrio dosad nepoznate detalje o životu pod svetlima Holivuda, a otkrio je i koja tragedija ga je zauvek obeležila.

Živeći u Americi, Gaga je između ostalog bio svedok i razvoda poznatog holivudskog para - Meg Rajan i Rasela Kroua, te je otkrio detalje.

- Razdor u njihovom braku počeo je kad se spekulisalo da je Meg imala aferu sa Raselom Krouom tokom snimanja filma "Dokaz života". Bio sam sa Denisom u njihovom stanu u Njujorku kad se Meg najavila da će doći. Kvejd mi je rekao: "Odoh ja." Stigla je Meg i pitala me je gde joj je suprug. Rekao sam joj da ne znam i da je najbolje da pita njega. Još tada sam video da sa njihovim brakom nešto nije u redu. Savetovao sam ih da se pomire, da izglade odnose, ali bezuspešno - otkrio je.

Antonijević je u Los Anđelesu upoznao i Silvestera Stalonea, zvezdu filmova "Rambo" i "Roki".

- Jednog dana me je pozvao Silvester i rekao: "Dobar dan. Da li možete da dođete kod mene kući?" Nisam ga lično poznavao i mislio sam da me zove u vezi s nekim filmom. Otišao sam kod njega, a on mi je kazao da želi da mi ispriča detalje svog odnosa sa njegovim dugogodišnjim telohraniteljom Vojom Govedaricom, koji se oprobao i kao glumac u Americi. Čuo je da sam poznati reditelj u Srbiji, pa je hteo da mi ispriča detalje prekida saradnje sa Vojom. Nadao se da ću o tome pričati medijima u Srbiji ne bih li narušio Goverdaričinu reputaciju. Sedeo sam u fotelji i pio vino, a on je sve vreme nervozno šetao po sobi i pričao istoriju njihovog odnosa. Ne mogu da ulazim u detalje šta mi je sve ispričao, ali to je bio cirkus. Voja mi je drag prijatelj i glumio je u mom filmu "Trka za novcem" (2002), tako da nikad nikome nisam otkrio to što mi je Stalone ispričao - ispričao je Antonijević, koji je dalje u ispovesti progovorio i o velikom gubitku koji je doživeo pre nekoliko godina.

Antonijević je naime rođenu sestru Katarinu izgubio 2018. godine, baš dok je snimao film "Zaspanka za vojnike".

- Bila je na rođendanu kod prijatelja, kada je iznenada dobila moždani udar i izliv krvi u mozgu. Kažu mi da je pričala i samo je u pola rečenice pala. U njenom društvu sedelo je nekoliko lekara, ali joj nije bilo pomoći, umrla je na mestu. Zbog toga smo nakratko morali da prekinemo snimanje filma, da bih je sahranio. Imala je 55 godina. O njoj imam samo reči hvale. Predavala je engleski u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji i uvek je bila puna života - ispričao je Antonijević u ispovesti.

