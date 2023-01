ZA PRAZNIKE ĆEMO NA ZASLUŽENI ODMOR U ŠPANIJU! Nina Janković o novim ulogama i porodici: Sin Vukašin ima sklonosti ka umetnosti

Glumica Nina Janković iza sebe ima uspešnu godinu. Trenutno je gledamo u nastavku serije "Mama i tata se igraju rata", ali u 2023. godini publika će je videti i u drugoj sezoni "Kalkanskih krugova", šestom delu "Ubica mog oca", ali i filmu "Indigo kristal". Za Kurir Nina podvlači crtu i otkriva kako će provesti predstojeće praznike.

foto: Damir Dervišagić

Kakva je za vas bila 2022. godina?

- Brza, stresna i divna. Stvarno mi se desilo i nekoliko lepih uloga. Uželela sam se neke velike pozorišne uloge i premijere.

Na RTS se trenutno prikazuje nastavak serijala "Mama i tata se igraju rata". Da li je bilo teško napraviti bolju ulogu u drugoj sezoni, imajući u obzir da ste dobili nagradu za film "Realna priča" i Jadranku?

- To je ista žena, nisam imala potrebu da od nje pravim nešto drugo kada je to i dalje Jadranka. I meni su se privatno dešavale nove okolnosti, pa sam i ja sazrela uporedo sa svojim likom. Jadranka je dobila drugo dete i ja sam se privatno još jednom ostvarila kao majka. Nije bilo potrebe za drastičnim menjanjem, samo su okolnosti sada drugačije.

foto: Dado Đilas

Kako vam se dopao scenario nastavka?

- Svideo mi se. Na prvo čitanje mi je bilo jako žao što je Branimir Brstina morao da nas napusti, ali stvarno ne znam kako bismo drugačije vratili Veljka s Kamčatke.. Mislim da su Gordan Kičić, Marko Manojlović i Gvozden Đurić napravili fenomenalnu stvar i da su slušali jedan drugog. Sad koliko će se svideti publici u narednim epizodama, ne znam, meni se lično svidelo i dok smo snimali i radili.

Mnoge domaće serije imaju mračan kraj, ali i ne i "Mama i tata se igraju rata"...

- Malo mi fale serije ovog žanra, gde možeš da se nasmeješ, rasplačeš, da te dirne i da se pronađeš u pojedinim situacijama.

foto: Damir Dervišagić

Kakav je Kičić kao partner?

- Nas dvoje dugo sarađujemo, još od "Jagodića". Na prvi susret smo se povezali, od prvog dana smo imali super saradnju i ovde je bila ista situacija. Naravno, imali smo periode kad se ne slažemo o nekim stvarima, pa dođe do male rasprave, ali bez toga ne bismo imali taj kvalitet. Ne možemo svi da budemo istomišljenici.

Kako je bilo raditi s decom?

- Lena je od prve sezone divno dete. Bio je sada i Bogdan, koji je igrao Lava u seriji. On je bio divan i nemiran kao što treba da bude jedan dečak.

Da li vaš sin Vukašin gleda seriju?

- Naravno da gleda i kaže mi: "Mama, ovu scenu izbaci. I ovu isto." To su scene u kojima sam tužna i nervozna, gde vičem. Posle me pita kako ću sve to izbaciti, a ja mu kažem da ne brine, već da samo gleda seriju.

foto: Printscreen/Instagram

Vidite li neki od svojih umetničkih gena kod njega?

- Vukašin ima sklonosti ka umetnosti. Isprati svaku predstavu koju gleda. Ne znam da li će biti glumac, neću mu sigurno uskratiti njegove želje. Skoro sam vodila Ivanku i njega da gledaju novogodišnju predstavu i ona je od godinu i po dana gledala sve vreme. Bila je iznenađujuće mirna. Vukašin se smejao i uživao.

Publika ne zna da biste, da niste glumica, bili uspešna slikarka.

- Da nisam glumica, bila bih dizajnerka. Mada, volim i rad s decom. Ko zna šta bih bila. Možda i vaspitačica u vrtiću.

foto: RTS

U 2023. godine će vam izaći film "Indigo kristal", koji ste snimali u rodnog Šapcu. Znate li šta vas još čeka?

- Izgleda da će premijera biti u februaru. Snimaću treću sezonu serije "Mama i tata se igraju rata", "Vreme smrti", "Kalkanske krugove", "Ubice mog oca"... Zaista će biti dosta posla.

Posle praznika ćemo vas gledati u "Ubicama". Šta čeka forenzičarku Jelenu?

- Bilo mi je vrlo zanimljivo na snimanju, ali i napeto u nekim trenucima. To je jedno novo iskustvo. Jelena ne odustaje od svoje ljubavi, ali ja bih na njenom mestu davno odustala.

foto: Privatna Arhiva

Očekuje nas u 2023. i nova sezona "Kalkanskih krugova". Šta možete da nam otkrijete?

- Imam novu masku, koja je bila fenomenalna. Snimanje mi je zato bilo mnogo teže nego prošle sezone. Jedva čekam da gledam seriju i kako će to sve ispasti i izgledati na kameri.

Koja je vaša novogodišnja odluka?

- Da što više slobodnog vremena provedemo kao porodica. A svim ljudima samo da smo živi i zdravi.

Gde ćete provesti praznike?

- Ići ćemo u Španiju porodično na zasluženi odmor. Ne možemo da dočekamo da otputujemo i ta euforija nas baš drži. Letimo baš u vreme praznika.

foto: Privatna Arhiva

Da li ste, otkad ste dobili decu, ponovo počeli da verujete u Deda Mraza?

- Nikada nisam ni prestala da verujem.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

