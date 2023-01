LIDER SAM U IZVLAČENJU PARE IZ ČESNICE: Branko Janković otkrio kako će proslaviti Božić, šta je naučio decu i ZBOG ČEGA JE OSTARIO

Glumac Branko Janković osvojio je srca publike u brojnim popularnim serijama, a svima koji prate i poštuju njegov rad poznato je da pauze između snimanja koristi da uživa u porodičnoj idili na selu kraj supruge i njihovo troje dece. Uz farmu koza, bavi se i poljoprivredom, a sve to mu je baza iz koje kreće na glumačke zadatke. Božić će i ove godine provesti u krugu porodice, a u razgovoru za Kurir prenosi deo atmosfere iz porodičnog doma i seća se kako se slavilo kad je bio mali.

foto: Privatna Arhiva

Kako ćete provesti Božić?

- Na selu i u duhu hrišćanstva. Ići ćemo u crkvu na jutarnju liturgiju, koja počinje u pola četiri. Porodica mi je na prvom mestu, pa se u vreme praznika trudimo da budemo zajedno i poštujemo običaje. To mi je značajan praznik i na neki način tek nakon Božića smatram da je počela nova godina.

Sećate li se kako ste provodili Božić kao dete?

- Išao sam peške nekoliko kilometara do crkve na liturgiju. Prva slika koje se setim jeste taj put koji sam prelazio s babom, komšijama i bratom. Grejali smo se na drva, a pucketanje drveća cele noći bilo je muzika koja je ispunjavala našu kuću.

foto: Nenad Kostić

Koliko je danas tradicija bitna u očuvanju zdrave porodice?

- Ako nemamo tradiciju, kulturu i religiju, postaćemo grupa ljudi bez identiteta. Stvari vezane za praznike i običaje spasle su porodicu, koja je u ozbiljnoj krizi u današnje vreme. Kada bi se više ljudi okrenulo tradiciji, promenile bi se mnoge stvari.

Imate li sreće da pronađete paricu u česnici?

- Apsolutni sam lider u izvlačenju novčića. (smeh) U poslednjih nekoliko godina uvek se šalimo kako će novčić izvući Branko. Vukadin je već malo stasao i počeo je da čita Očenaš ujutru, što me posebno raduje. E sada, da li će on ove godine izvući novčić ili neko drugi, ne znam. Sve je stvar sreće, a on je ima.

Kakva vam je bila godina za nama?

- U znaku uspona, na svim poljima. Bila je sadržajna. Dosta stvari mi se iskristalisalo. Prvi put osećam kao da sam ostario i sazreo. U poslednje vreme se često šalim s decom, pa im kažem: "Nemojte mene, ja sam star i bolestan." Ne prođe mi uvek, ali pokušavam. (smeh)

foto: Printscreen

Uspevate li da uskladite glumu s privatnim biznisom?

- Trudim se da snimam svuda, u Srbiji, u Hrvatskoj i Bosni, pa će mi i ove godine auto biti kancelarija. Volim da kažem kako umetnik ne poznaje teritorijalne granice. S druge strane, i biznis s kozama se lepo razvija. Radili smo na razvoju mlekare, a u narednom periodu veći akcenat biće na širenju maloprodaje. Ne bih izdržao ovaj ritam i tempo da ne provodim vreme u prirodi. Kad nisam u glumačkom svetu, trudim se da se sklonim u realni svet i ne dozvolim da glupost i ego utiču na mene. Zbog toga mi mnogo znači da vodim ovakav život.

foto: Nenad Kostić

Šta možemo da očekujemo od vas u godini koja je počela?

- Već imam zakazano nekoliko snimanja. Uoči nove godine premijerno je prikazana serija "Tender", čija distribucija u regionu počinje uskoro. Radnja se vrti oko komisije u Agenciji za zajedničke javne nabavke, a sastavljena je od tri člana, Srbina, Bošnjaka i Hrvata. Novih 36 epizoda snimaćemo u martu. Pre toga, u januaru počinje snimanje "Kože" u Banjaluci, pa se na leto nastavlja u Srbiji.

Šta ste poželeli za praznike?

- Volelo bih da bude više rađanja, više dece i radosti.

(Kurir.rs / Andrijana Stojanović)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:23 Izgradnjom crkve naše selo ponovo živi