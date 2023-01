ČIKO, JE L' SAV OVAJ LEBAC TVOJ! Dečak koji je izgovorio čuvenu repliku pre 49 godina, muž je glumice! Evo šta danas ima da PORUČI

Bivši scenarista "Igre sudbine" Žarko Jokanović bio je deo spektakla "Užička republika". Malo ko zna da je upravo on igrao dečaka koji izgovara čuvenu repliku u filmu: "Čiko, je l' sav ovaj lebac tvoj?"

foto: Damir Dervišagić

- Prošlo je od tada 47 godina. Imao sam 12 scena i jednu od najupečatljivijih uloga sa replikama koje se i danas prepričavaju. Bilo je to davne 1974. Film je danas ušao u istoriju kinematografije i na to sam jako ponosan. Tada sam imao šest i po godina. Ustao sam još po mraku, pre svitanja, mama me je spremila da me odvede na snimanje, a baka je prosula čašu vode niz stepenice - da bude uspešno i da sve teče kao voda - prisetio je scenarista za Kurir.

foto: Printscreen

Iako je ostvario upečatljivu ulogu kao dete, glumom se nije više bavio, ali ga je put više puta nanosio kao sedmoj umetnosti i serijama. Danas je ostavio post i setio se svog prvog dana snimanja pre gotovo pola veka.

"Na današnji dan pre 49 godina snimio sam prvu scenu u filmu Užička republika. Na današnji dan se s ljubavlju sećam predivnih ljudi - moje Ane Marije Car i Žike Mitrovića, scenaristkinje i reditelja filma i mojih filmskih kolega sa kojima sam delio kadar: Petra Prličkog, Ružice Sokić i Mije Aleksića ❤️ "Čiko, čiko, jel sav ovaj lebac tvoj?" 😀 Neke stvari se, jednostavno - dese... I traju...", poručio je pisac.

