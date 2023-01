ŽARKO LAUŠEVIĆ ME JE ZVAO DVA PUTA: Milan Marić uoči premijere serije PAD, rađene po knjizi čuvenog glumca, OTKRIO DETALJE ODNOSA

Nova serija "Pad", inspirisana autobiografskim bestselerom "Godina prođe, dan nikada" Žarka Lauševića, konačno stiže ovog vikenda na kanale Superstar. Ekipa predvođena glavnim glumcem Milanom Marićem juče se okupila u Kinoteci, gde su otkrili da su imali podršku autora ovog dela.

foto: Zorana Jevtić

- Sa Žarkom sam se čuo dva puta, a jednom smo pričali uživo. Prvi put smo razgovarali kada smo se spremali da krenemo u samo snimanje. Pozvao me je i kao stariji kolega koji je imao potrebu da mi poželi sreću. Malo smo iskoristili to vreme da pričamo o glumačkom poslu. Imao sam osećaj da mi govori "ja ti verujem", i to je meni bilo dosta bitno. Čuli smo se i nakon što je ogledao seriju. Jako sam srećan onim što sam čuo, a šta je to, neka ostane između nas dvojice - otkrio je Marić novinarima.

foto: Zorana Jevtić

Radnja serije smeštena je u devedesete godine i doba koje su obeležili raspad Jugoslavije, rat, sankcije, siromaštvo, hiperinflacija i svakodnevno nasilje u društvu. Ova serija, po svemu drugačija, za polaznu tačku uzima tragičan događaj iz 1993. u Podgorici, a zapravo nas vodi kroz puteve duše jednog umetnika koji u stvarnom životu počinje da proživljava lične borbe koje je do tada izvodio samo na pozornici. Laušević je odlučio da se ne oglašava povodom serije i da je sve što ima rekao u svojoj knjizi.

foto: Zorana Jevtić

- To se desilo 1993, a ja sam tada imao tri godine i zbog toga ne mogu da imam odnos prema tome. Danas posle svega sama odluka da radimo ovu temu, koja je napisana po motivima ove priče, jeste izvlačenje motiva, najtačnije je šta se tada desilo i šta ja imam da kažem na tu temu, kao umetnik i glumac - rekao je Marić.

foto: Firefly Promo

Osim Marića, igraju i Boris Isaković, Mima Karadžić, Milica Janevski, Anđela Jovanović, Ljubomir Bandović, Dubravka Drakić, Dragan Marinković Maca, Krešimir Mikić, Izudin Bajrović, Slavko Sobin, Kemal Rizvanović. Reditelj Vuletić je i scenarista uz Petra Mihajlovića, direktor fotografije je Dušan Joksimović, scenograf Aljoša Spajić, a kostimograf Dragica Laušević. Svetsku premijeru serija, nastala kao plod saradnje "Fajerflaj produkcije" i Telekoma Srbije, imaće na Berlinskom filmskom festivalu.

foto: Firefly Promo

- Rad na projektu "Pad" počeo je pre skoro dve godine i pored očigledne činjenice da je reč o jednom bestseleru, najvećem koji smo imali u poslednjih 20 godina. Ovo je istovremeno jedna literarno vrlo zanimljiva knjiga, a predstavlja i jedan važan dokument koji priča o vremenu o kom je pričao i Žarko Laušević.

1 / 12 Foto: Firefly Promo

Bilo nam je komplikovano da knjizi takvog sadržaja, koja je istovremeno i psihološka drama, nađemo pravu formu, da bude istovremeno i jasna i zanimljiva gledaocu. Posle "Crne svadbe" i serija "Pad" će biti prikazana u Berlinu, kao jedina sa ovih prostora - izjavio je Boban Jevtić iz "Fajerflaja".

Osam epizoda serije publika može da pogleda i bindžuje preko usluge MTS i Supernova televizije, ali i Arena klauda.

