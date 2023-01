PRINC HARI SE KRVNIČKI POSVAĐAO SA MEGAN: Besno sam vikao na nju i govorio grubosti, možda zbog VINA, a onda mi je skresala ovo!

Memoari princa Harija su izašli pre nedelju dana, ali su i dalje jedna od tema u svetskim medijima i ne prestaje da se priča o njima. Inače, navodi se da je prvo izadanje knjige rasprodato.

foto: EPA Andy Rain

Mnoge je iznenadilo što je jedna od prvih stvari koje je detaljno opisao u knjizi bila svađa s Megan koju je doživeo na samom početku veze.

Reč je o njihovoj prvoj svađi koja ga je, prema njegovim rečima, prodrmala poput groma i pomogla mu da počne da rešava probleme iz detinjstva.

"Možda mi je vino udarilo u glavu. Te nedelje provedene u borbi s novinarima možda su me iscrpele. Meg je rekla nešto što sam pogrešno razumeo. Delom je to bilo zbog naših kulturoloških razlika, delom zbog jezičke barijere, ali sam to veče bio i malo preosetljiv. Pitao sam se zašto se tako okomila na mene", napisao je Hari i nastavio:

foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia

"Htela je da zna odakle to dolazi. Nisam znao kako da joj odgovorim. Pitala me gde sam čuo da muškarac tako razgovara sa ženom i jesam li ikada čuo odrasle da tako razgovaraju dok sam bio dete. Pročistio sam grlo skrećući pogled."

"Kada sam rekao 'da', rekla je da ne bi tolerisala takvog partnera. Niti da ima dete sa njim. Niti ovakav život", opisao je princ tok svađe i otkrio kako mu je ona promenila život, jer se obratio novom terapeutu.

"Naravno, Meg i ja smo prolazili kroz iskušenja, pravi nemir, ali Hari koji je toliko besno vikao na Meg nije bio isti Hari, zdravi Hari koji je iznosio svoje probleme ležeći na kauču. Bio je dvanaestogodišnji Hari, traumatizovani Hari."

foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Vikao sam na nju, govorio grube i okrutne reči. Dok sam ih izgovarao, osetio sam da se sve u sobi smrzlo... Megan je izašla iz kuhinje, nestala je na dobrih petnaestak minuta. Našao sam je gore. Sedela je u spavaćoj sobi. Bila je smirena i mirno mi je rekla da više nikada neće tolerisati da joj se tako obraćam", prenosi Story.hr.

(Kurir.rs)

