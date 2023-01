HARI PREDVIĐAO JEZIVU SUDBINU VILIJAMOVOJ DECI! Zbog OVE IZJAVE svi tvrde da mu NIŠTA NIJE SVETO: Barem jedno će završiti TAKO!

Princ Hari je digao veliku prašinu svojom biografijom, a kako stvari stoje, niko nije bio pošteđen, pa ni deca koju je odbegli princ takođe na ne baš lep način pomenuo u knjizi.

Hari je pomenuo decu svog starijeg brata Vilijama, sa kojima više nije u dobrim odnosima, a mnogi misle da ih je „vukao kroz blato” samo da bi dokazao da govori istinu.

foto: Youtube Printscreen

Jedan od najstrašnijih trenutaka u knjizi bila je Harijeva izjava da je rođen samo da bi bio rezerva svom bratu, odnosno da bi donirao njegove organe u slučaju smrti. Kada je Dajana rodila Harija, Čarls je navodno rekao da je „njegov posao završen i da ga je rodila „i naslednika i rezervnog”. Hari je takođe pomenuo da je odrastao znajući da je manje važan od Vilijama.

Zbog svega ovoga, princ Hari se navodno okrenuo Vilijamu i izrazio zabrinutost zbog, kako kaže, 'preostalih rezervi', misleći na male Šarlot i Luisa. Vilijam je tada jasno stavio do znanja svom bratu da „deca nisu njegova odgovornost“.

- Iako smo Vilijam i ja razgovarali o tome jednom ili dvaput, i on mi je jasno stavio do znanja da njegova deca nisu moja odgovornost, ja i dalje osećam odgovornost da govorim šta mislim - rekao je Hari za britanski "The Telegraph", a zatim je „predvidio“ strašna budućnost.

foto: Profimedia

- Od njegovo troje dece, bar jedno će završiti kao ja, kao rezerva. I to boli, to me brine - istakao je on.

Deo javnosti je odmah napao Harija da takve stvari iznosi u javnost. 'Ovo će ta deca pročitati jednog dana', 'Zamisli kakav čiča', 'Ovo je tako ružno da udaraš u sveto mesto', 'Kad bi neko ovako pričao o tvojoj deci, ja bih im iskopao oči ', ovo su samo neki od komentara.

(Kurir.rs)

Bonus video:

