TAKO SAM ROĐEN, A DECA SU ME ZBOG TOGA ZADIRKIVALA: Nikolu Pejakovića DECENIJAMA gledamo, a gotovo niko ne zna kakav HENDIKEP ima

Život svestranog umetnika Nikole Pejakovića po mnogo čemu je specifičan, a malo ko zna da je rođen s četiri prsta na desnoj ruci.

Nikola Pejaković je glumac, reditelj, scenarista, muzičar i slikar, a o svojoj burnoj prošlosti je više puta otvoreno govorio.

foto: Ana Paunković

Kako je govorio o svojoj burnoj prošlosti i borbi s porocima, Pejaković tako nije krio ni to da je rođen bez petog prsta na desnoj ruci, što mnogi nikad nisu ni primetili.

O svom hendikepu je i javno govorio.

- Rođen sam sa četiri prsta na desnoj ruci. To je obeležilo moje detinjstvo. Bilo je zadirkivanja, ali sam ga i sam inicirao nekim svojim pošalicama. Nikada to nisam doživljavao kao hendikep ili nedostatak, već kao prednost. Za mene je to značilo da sam drugačiji, da se izdvajam. Taj obrnuti pogled na stvar mi je u stvari doneo mir - rekao je svojevremeno glumac za Blic, te dodao:

foto: Ana Paunković

- Evo, i danas mi se dešava da uopšte nemam svest da mi nedostaje prst ili da mi je ruka nešto manja i drugačija, ali ljudi to vide. Tek ponekad, kada vidim da je fiksiraju pogledom, onda se i ja setim. Paradoksalno, zar ne? - pričao je glumac.

(Kurir.rs/ Blic)

